業務を楽にする「現場主導のデジタル化」を実現！はじめてのPowerApps講座をリリース

株式会社ディジタルグロースアカデミア（所在地：東京都／代表取締役：豊川栄二）は、DX人材育成を支援するDX推進プラットフォーム「みんなデ」において、「はじめてのPowerApps講座」の提供を開始しました。本講座は、現場担当者が自ら業務アプリを作り、日々のムダや手間を減らすことで「現場主導の改善」を実現するための入門講座です。

■開発背景と狙い

中小企業庁の『中小企業白書2025年版』によれば、紙や口頭による業務が中心で、デジタル化に取り組めていない企業が一定数存在しています。実際、在庫や備品の管理、作業報告、日報の提出などの日常業務が紙やExcelで行われており、同じ情報を何度も入力・報告していたり、確認・共有に時間を割いていたりする企業も少なくありません。こうした作業負担は、情報の更新漏れや伝達の遅れを生みやすく、結果として納期や品質への影響につながることもあります。しかしながら、社員の多くはこうした課題を感じながらも、「どこから改善すればよいか分からない」「忙しくて学ぶ時間がない」といった理由から、業務改善を行えずにいるのが現状です。

そこで当社は、こうした課題を解決するために、初心者でも短時間でPowerAppsの活用を始められる「はじめてのPowerApps講座」を開発しました。本講座は、単にPowerAppsを使ったアプリ開発の方法を解説するだけでなく、「職場の業務課題をどのように解決していくか」まで理解することで、業務改善を踏み出すきっかけを得ることができます。

■はじめてのPowerApps講座の特長

「はじめてのPowerApps講座」は、PowerAppsの使い方の解説にとどまらず、自身の業務でどう役立つかをイメージしながら、実際にアプリとして形にするまでを一連で体験できる講座です。1分アニメ・業務事例・ハンズオンを通じて、受講者は「できたらいいな」「できるかも」「できた」という3つの手応えを得ることで、業務改善の第一歩を踏み出すことができます。

▼特長１：1分アニメで業務の「できたらいいな」に気づく

講座冒頭の0章は、PowerAppsによる業務改善をわかりやすく描いた1分アニメとなっています。製造現場を舞台として、「ムダな作業がなくなる」「データのズレがなくなる」といった業務改善をコミカルなストーリーで描き、受講者が「自分の業務でもこうできたらいいな」と感じるよう動機付けます。

▼特長２：改善事例により「できるかも」で実践を後押し

1章でPowerAppsの基本操作を押さえつつ、2章では実際の現場課題をもとにしたアプリ事例について紹介します。「同じ内容を何度も記入している」「過去のデータを探すのに時間がかかる」などといった課題に対し、それらがどんなアプリによって解決されたかの事例を通じて、「自分でもアプリを作ってみよう」という受講者の気持ちを引き出し、実際に手を動かす後押しをします。

▼特長３：ハンズオンのアプリ開発で「できた」を体感

3章でアプリ開発時の基本的な流れについて解説してから、4～6章ではPowerAppsを使って実際に「在庫・備品管理アプリ」を作成します。アプリ開発未経験の方でも取り組めるよう、講座を見ながら手順を追えば、アプリが開発できる構成となっており、開発に必要なコードも配布資料からコピーし、そのまま利用することができます。受講者は、アプリを完成させる体験を通じて「できた」という手応えを得られ、その成功体験が現場での継続的な業務改善につながります。

■講座情報

講座名 ：はじめてのPowerApps講座

提供形式：「みんなデ」内のeラーニングコンテンツとして提供中

講座構成：全7章構成（0章：導入アニメ, 1～6章：解説・ハンズオン）

