即戦力×専門性で人材確保に悩む企業課題の解決に挑む。実行支援型ハイクラス人材紹介サービス「PROHIVE」始動！

サステナビリティ関連サービスをtoC／toB両面で展開する株式会社STACTs（代表取締役CEO：滝島 大貴）は、企業が直面する高度な専門課題に対し、“動ける即戦力”としてプロ人材をプロジェクト単位で迅速かつ柔軟にアサインする、実行支援型ハイクラス人材紹介サービス「PROHIVE」の提供を開始いたしましたので、お知らせいたします。

最前線で活躍するプロ人材が、“動ける即戦力”として課題を実務でサポート。実行支援型ハイクラス人材紹介サービス「PROHIVE」による新たな人材不足解決策

「PROHIVE」提供の背景

■ 専門性の高いプロジェクトにおける“人材不足”という課題

当社は、「すべての人と企業がサステナブル・エシカルに行動できる未来へ」を企業ビジョンに掲げ、サステナビリティ関連サービスの提供を通じて、2050年のカーボンニュートラル社会の実現を目指す企業様に対し、脱炭素関連の新規事業創出支援やESGデューデリジェンス（ESG DD）、バリューアップ支援などを行う「ESG／サステナビリティ経営支援事業」を展開しております。

昨今、企業を取り巻く経営環境は急速に高度化・複雑化しており、これまで多くの企業様をご支援する中で、以下のような課題が顕在化しています。

- TCFD（気候変動関連財務情報開示タスクフォース）やISSB（国際サステナビリティ基準審議会）

に準拠した非財務情報の開示への対応強化

- M&Aにおけるデューデリジェンス（DD）やPMI（統合プロセス）など、専門性の高い経営支援

ニーズの増加

- 社内リソースの不足による対応力の限界

- 専門人材の確保に時間を要し、プロジェクトの進行が停滞

- 外部コンサルタントの活用におけるコスト高や制約による課題

- 即戦力を柔軟に確保するための仕組みがない

こうした背景を受け、当社は即戦力となる専門人材をスポット型で効率的に紹介する新サービス「PROHIVE」の提供を開始いたしました。

本サービスは、企業が直面する高度な実務課題に対し、柔軟かつ迅速に対応可能な人材マッチングを

実現し、持続可能な成長を支援いたします。

「PROHIVE」の強み・特徴を解説

■ 専門領域に強いプロ人材を最適マッチング！多様な業務領域に対応し、 即戦力を柔軟にアサイン

「PROHIVE」は、当社のこれまでの支援実績をもとに、「ESG関連」「経理・財務」「M&A支援」などの専門領域において、実務経験豊富なプロフェッショナル人材をスピーディにアサイン可能です。

プロジェクトのスコープやニーズに応じて、柔軟かつ効率的に即戦力をご紹介。専門性の高い業務にも的確に対応し、成果につながる支援を実現します。

さらに、対応可能な業務領域は今後も拡充を予定しており、多様化する企業課題に対し、より幅広い分野での人材マッチングを通じて、企業の成長を力強くサポートいたします。

■ スキル・適性をスコアで可視化！プロ人材の強みを定量的に把握し、ミスマッチを防止

「PROHIVE」では、候補者のプロフィールに加え、案件との親和性を数値化した「マッチ率スコア」を表示し、複数の人材を比較しながら、最もフィットする人材をスピーディに選定できます。

さらに、「実行力」「戦略・思考力」などのスキルをレーダーチャートで可視化。人材の強みや特性を客観的に把握できるため、チーム構成やコミュニケーションスタイルとの相性も分析可能です。

これにより、企業と人材の間で起こりがちなミスマッチを未然に防ぎ、プロジェクトの成功確率を高めます。

■ LINEで完結！“即戦力”として活躍できるスポットワークをスピードアサイン

「PROHIVE」ユーザーは、LINE公式アカウントに登録するだけで、最新のスポットワーク案件情報をリアルタイムで受け取ることができ、気になる案件にはその場で即時応募が可能です。

「自分に合った案件が見つからない」「スポットで働ける環境が整っていない」といった課題を抱えるユーザーに対し、「PROHIVE」は“探す・応募する・働く”までをシームレスにサポートします。

副業制度を導入する企業が増える中、通知の見逃し防止や操作の省力化など、ユーザーの負担を軽減する設計も充実。タイミングを逃すことなく、最適なスポット案件に参加できる環境を提供いたします。

「PROHIVE」のサービス利用の流れ

プロフェッショナル人材側

１.LINEに登録

２.自身のスキルや特性をLINE公式アカウントに登録

３.気になる案件にエントリー

クライアント企業側

１.案件の要件を登録し募集開始

２.マッチ率の高い候補者を探す

３.気になった人材にスカウト依頼を送る

「PROHIVE」では、専門性の高い人材と企業が直接マッチングできるため、必要なタイミングで、実務に踏み込んだ支援が可能です。従来の助言型や高額なコンサルティングとは異なり、プロジェクト単位で成果に直結する“動ける即戦力”をスピーディにアサイン。コスト効率と実行力を両立した、新しい人材活用モデルとして、企業の変革・成長を後押しいたします。

■ サービス概要

企業が直面する高度な専門課題に対し、“動ける即戦力”としてプロ人材をプロジェクト単位で迅速

かつ柔軟にアサインする、実行支援型ハイクラス人材紹介サービス「PROHIVE」。

サービス名：PROHIVE（プロハイブ）

ホームページ：https://prohive.jp/(https://prohive.jp/)

LINE公式アカウント：https://lin.ee/LmC8gDo(https://lin.ee/LmC8gDo)



■ 運営会社

会社名：株式会社STACTs

代表者：代表取締役CEO 滝島 大貴

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-4-22 SNビル 9F

設 立：2022年7月

ホームページ：https://stacts.co.jp/(https://stacts.co.jp/)

株式会社STACTsは、“サステナビリティを、もっと日常に。”をコンセプトに、個人と企業が持続可能な社会の実現に向けて主体的に行動できる仕組みを提供するスタートアップ企業です。

私たちは、日々の暮らしの中でサステナブルな行動を育み、応援し合える実践型サステナビリティプラットフォーム「trophee」を運営するサステナビリティプラットフォーム事業と、2050年のカーボンニュートラル社会の実現を目指す企業に対して、脱炭素関連の新規事業創出支援やESGデューデリジェンス（ESG DD）、バリューアップ支援を行うESG／サステナビリティ経営支援事業を展開しています。

STACTsが目指すのは、個人・企業・社会が共に学び、共に創り、共に育む「共創型サステナビリティ」のサービスや仕組み化を追求し、自然環境との調和だけでなく、社会との共生を重視し、今を生きる人々はもちろん、次世代の子どもたちにとってもより良い未来を築くためのソリューションを提供することです。

私たちは企業活動を通じて、サステナビリティを“理念や言語”で終わらさず、“行動”へとつなげることで、社会課題の解決と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

