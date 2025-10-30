SHIFT AI for Biz 【Microsoft Copilot Webchatコース】を2025年10月30日より新規コース提供開始

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げAIのビジネス活用を学べる利用者数No.1※のAI大学「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社 ）は、日常業務の効率化を目指す企業・組織向けに、「Microsoft Copilotコース」を2025年5月に提供を開始しました。この度、新たにWebchat機能でできるCopilot活用術を盛り込んだ「Microsoft Copilot Webchatコース」を2025年10月30日より新たに提供開始します。ブラウザ上で利用できる「Microsoft Copilot Webchat」を中心に、AIとの対話を通じて業務を効率化・自動化する実践スキルを体系的に学べる構成となっています。

背景・概要

生成AIの進化により、企業や個人の業務効率化が加速する中、Microsoft社が提供する「Microsoft Copilot」は、Word、Excel、Outlook、Teamsといった日常業務で利用されるツールにAIを統合し、文書作成・要約・メール返信・データ分析などを支援しています。その中でも、ブラウザ上で利用できる「Microsoft Copilot Webchat」は、Microsoftアカウントがあれば誰でも使える無料版の対話型AIサービスとして注目されています。特別な設定やアプリ導入を必要とせず、Webブラウザ上で自然な会話を通じて業務をサポートできるのが特長です。例えば、メール文の下書き作成、議事録の要約、レポート構成の提案、翻訳、データ整理、アイデア発想など、これまで時間のかかっていた作業を、Chatひとつでスムーズに進められるようになります。本コースでは、Webchat（無料版）で実際に体験できる業務支援スキルを中心に、AIを話して使う”次世代の働き方を、実務に沿った事例を通じて体系的に学びます。

本講座の主な特徴

Microsoft Copilot Webchatの業務活用に特化した実践型カリキュラム

Microsoftアカウントがあれば誰でも使える無料版Copilot Webchatを活用し、日常業務に役立つAIとの対話スキルを短期間で実践的に習得できます。プログラミングやシステム設定は不要。Chatで話しかけるだけで業務を支援できる力を身につけます。

- WebChatで業務を進める“AI対話スキル”を習得プログラミング不要で、Microsoft 365 Copilotの活用方法を体験しながら、文書作成、表計算、メール対応などにおける業務支援の自動化を学びます。- 現場で使える実践形式で学習文章作成、画像作成、情報検索、情報整理、ファイル要約・分析、多言語翻訳、Copilot Audio Expressions（Labs）など実際の業務シーンを題材にCopilot Webchatの活用方法を習得。即実践できるプロンプトや改善ポイントを体系的に学びます。- 初心者でも安心の柔軟なオンライン学習eラーニング形式で、いつでも・どこでも自分のペースで学習可能。短時間で完結する構成により、AI活用初心者でも無理なくスキルを身につけられます。

想定受講者

・日常業務の効率化を進めたいビジネスパーソン

・生成AIを実務に取り入れたい管理職・リーダー層

・Copilotの導入・運用を検討する企業・DX担当者



提供形態

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。

受講者は自分のペースで学習を進められます。

お申込み方法

【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というビジョンのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※のコミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は1万6,000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数 14万人 (2025年10月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180