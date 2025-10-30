PKSHA、生命保険の「支払査定」をAIで最適化する新ソリューションをリリース、 “PKSHA AI Suite for Life Insurance”の対象領域を拡大

株式会社PKSHA Technology

株式会社PKSHA Technology（読み：パークシャ・テクノロジー、本社：東京都文京区、代表取締役：上野山 勝也、以下PKSHA）は、生命保険業界の業務改善を支援するソリューション群「PKSHA AI Suite for Life Insurance」（パークシャ・エーアイ・スウィート・フォー・ライフインシュランス）を拡大・強化し、新たに生命保険会社の保険金支払査定プロセスをAIで支援する「査定支援AIソリューション（以下、査定支援AI）」の提供を2025年10月より開始しました。これにより、データ入力から査定ルートの最適化、査定担当者の業務支援に至るまで、手作業が多い査定プロセス全体をAIで改善することが可能になります。生命保険業界が抱える人手不足や業務の属人化といった課題を解決し、査定担当者がより高度な判断業務に集中できる環境を実現します。

導入の背景：人手不足とプロセスの硬直化、生命保険業界が直面する査定業務の課題

生命保険業界の保険金支払査定業務は、多種多様な請求書類のデータ入力や、商品ごとの複雑な査定基準に基づく判断など、多くの工程で人の手が必要でした。これらの手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや担当者ごとの判断のばらつきの原因にもなっていました。また、自動査定システムなどを導入しても、度重なるルール変更によってシステムが複雑化し、かえって業務効率が悪化するケースも少なくありませんでした。その結果、人の手が必要と判断された案件の知識や経験が組織に蓄積されにくくなり、業務の属人化と生産性の低下を招いていました。

導入の概要：AIが日々の業務から学び、査定プロセス全体を継続的に改善

この度提供を開始する査定支援AIは、これまで分断されていた「データ化」「コード化」「自動査定」「人的査定」の工程を一つの連続したプロセスとして連結し、業務効率を高めます。さらに、査定支援AIは日々の査定業務から学習し、より効率的な査定ルートや自動化ルールを提案するだけでなく、業務マニュアルの更新やソリューションの機能改善までを自ら提示して、査定業務全体の継続的な高度化を支援します。これにより、査定業務のシステムやプロセスを常に最新・最適な状態に保ち、人手不足や業務の属人化といった喫緊の課題を解決し、査定担当者がより付加価値の高い業務に専念できる環境を実現することができます。既に提供中のデータ入力支援ソリューション「PKSHA AI Powered Data Entry（※）」と連携することで、データ入力から査定の完了までが一気通貫で完結します。

今後の展望：支払から引受、マーケティングへ、対象領域を拡大

PKSHAは、生命保険業界の業務改善を支援する統合ソリューションとして「PKSHA AI Suite for Life Insurance」を提供しており、今後もそのサービス提供領域を拡大していきます。今回リリースした支払査定業務のAI支援に加えて、契約の引受査定や保全などの主要業務プロセスへの展開も進めます。さらに、これらのプロセスで蓄積されたデータをマーケティング領域にも活用し、新商品開発や顧客体験の向上、生命保険事業のトップライン向上にも貢献し、生命保険業界全体のDXを力強く支援してまいります。

「PKSHA AI Suite」シリーズとは

PKSHAは、日本の主要産業が抱える固有の課題に対して、多彩なAIソリューションを組み合わせた統合ソリューションパッケージを提案しています。業界特化型の「PKSHA AI Suite for Manufacturing」（製造業）、「PKSHA AI Suite for Life Insurance」（生命保険業）、「PKSHA AI Suite for Retail」（小売業）など、既に複数のパッケージを展開中です。今後も更なるソリューションの強化を加速し、日本の主要産業のAI化／DX化のメインパートナーとしての信頼と実績を構築します。

※ PKSHA、保険業界特化型AIソリューション「PKSHA AI Powered Data Entry」を提供開始ー入力業務工数を約半分に削減：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000022705.html

株式会社PKSHA Technology 会社概要

「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、社会課題を解決する多様なAIおよびAIエージェントを提供しています。 これらを、金融・製造・教育といった各業界に最適化した＜AIソリューション＞として、また、「PKSHA AI ヘルプデスク」「PKSHA Chat Agent」「PKSHA 面接コパイロット」など、汎用性の高い＜AI SaaS＞として展開することで、未来の働き方を支援し、人とソフトウエアが共に進化する社会を実現していきます。



会社名：株式会社PKSHA Technology

所在地：東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル 4F

代表者：代表取締役 上野山 勝也

URL： https://www.pkshatech.com/



◆本件に関するお問い合せ

pr@pkshatech.com