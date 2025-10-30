採用管理システムsonar ATS、ITreview Grid Award 2025 Fall で「Leader」「High Performer」を受賞

Thinkings株式会社

Thinkings株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧澤 暁、以下：当社）が提供する採用管理システム「sonar ATS（https://hr.sonar-ats.jp/1030_ITreview_fall(https://hr.sonar-ats.jp/1030_ITreview_fall)）」は、 アイティクラウド株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）主催の「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、採用管理システム（ATS）部門で3年連続「Leader」を受賞しました。また、大企業部門では「High Performer」、中堅企業部門では「Leader」にも選出されています。

これまでに100件以上のレビューを頂いており（2025年10月時点）、認知度と顧客満足度の双方が優れた製品として評価されました。

採用管理システム「sonar ATS」のレビュー紹介（抜粋）

採用管理システム「sonar ATS」は、採用業務のデジタル化により、各種オペレーションの自動化やデータ分析による業務効率化を実現するサービスです。2025年10月時点で100件以上のレビューを頂いており、ユーザーの皆さまからは以下のようなレビューをいただいています。

・すべての「sonar ATS」レビューはこちら

https://www.itreview.jp/products/sonar/reviews

・「sonar ATS」の受賞カテゴリ：採用管理システム（ATS）部門

https://www.itreview.jp/categories/recruitment-management

レビューをお寄せいただいた皆さま、誠にありがとうございます。今後のサービス強化ならびに開発の参考にさせていただきます。引き続き、ご意見・ご感想をお聞かせください。当社が掲げる「誰もが意志ある仕事をするために、誰もが使える方法をつくる」というミッションのもと、今後も多くの企業の採用課題を解決できるよう、サービス向上に努めてまいります。

ITreview Grid Awardについて

ITreview Grid Awardとは、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォームである「ITreview」で投稿されたレビューをもとに、ユーザーに支持された製品を表彰する場です。四半期ごとに発表され、製品には以下の2つの称号が贈られます。

・Leader：満足度・認知度ともに高く、業界をリードする製品

・High Performer：ユーザー満足度が高く、今後より認知拡大が期待される製品

2025年9月までに掲載されたレビューの集計結果を、2025 Fall として発表しています。

・ITreview Grid Award 2025 Fall 詳細

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

sonar HRテクノロジーについて（https://thinkings.co.jp/service/(https://thinkings.co.jp/service/)）

「sonar HRテクノロジー」は、人材の採用から活躍まで一気通貫で対応可能な組織づくりのプラットフォームです。その中心となる採用管理システム「sonar ATS」は、採用業務のデジタル化を通じて、各種オペレーションの自動化や、データ分析による効率化を実現。採用担当者の業務負荷を大幅に削減します。2012年よりサービス提供を開始し、株式会社NTTデータグループ、全日本空輸株式会社、ダイキン工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、法務省、文部科学省、LINEヤフー株式会社など、累計2,300社を超える企業や官公庁に利用されています。

・sonar ATSについて https://hr.sonar-ats.jp/1030_ITreview_fall

・sonar ATSご紹介1分動画 https://www.youtube.com/watch?v=zsP6iTaiQz0

Thinkings株式会社について

組織づくりの方法を変え、より創造的に働ける社会をつくる

グローバル化やデジタル化をはじめとする事業環境の変化に伴い、企業の人材採用とそれを含む組織のあり方が変わり続けています。働き手としても、少子高齢化や価値観・ライフスタイルの多様化が進む中で、働き方に対する意識の変革が加速しています。人と組織が最適にマッチングされることで、より創造的に、より生産的に働くことができる社会を実現すること。Thinkingsは、テクノロジーとデザインの力で、これからの組織づくりの方法を提案します。

会社名 ： Thinkings株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 瀧澤 暁

設立 ： 2020年1月

所在地 ： 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル5階

URL ： https://www.thinkings.co.jp

事業内容： HR Tech事業（採用管理システム「sonar ATS」の企画・開発・運営・販売など）