国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC2025」、投資家・事業会社と直接対話できる「SPEED DATING」に参加する国内外23社が決定

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水 雄一郎 以下、フォースタートアップス）は、11月に開催する国内の成長産業を世界と接続する大型カンファレンス「GRIC2025」の「SPEED DATING」参加企業を公開いたします。

「GRIC2025」公式サイト :https://gric.forstartups.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=first_release

「SPEED DATING」では、国内でも珍しい「事前選考なし・当日参加型」で、起業家の皆さまが通常は面談までに、選考や事前調整が必要な投資家・事業会社との「壁打ち」形式による直接相談を、当日その場ですることができます。

通常では出会うことが難しい、国内外の一流投資家や大手企業の意思決定者と、直接対話できる極めて希少な機会であり、資金調達のみならず、事業共創や海外展開の新たな可能性を広げる場となります。

参加する23社は、それぞれが資金提供だけでなく、事業共創やグローバル展開のパートナー探索など多様な目的で参加しています。注力領域もディープテックからSaaS、モビリティ、環境エネルギーまで幅広く、自社の事業ステージや課題に合わせた相談が可能です。

参加企業（一部抜粋）

・三井住友海上火災保険株式会社

ミドル～レイター期の企業を対象に、Climate tech、防災・減災、AI、VoC、モビリティ分野における投資および事業協業の可能性を探ります。

・ソフトバンク株式会社

GPU利用ニーズがあるシード～ミドル期を対象に、業界不問でAIモデルやAI Saas分野における出資および協業の可能性を探ります。

・株式会社SMBC Edge

領域・ステージ問わず「日本の産業創造に繋がるユニコーン企業」候補を探しています。

・株式会社インテック

金融包摂、低・脱炭素化、健康問題、都市への集中と地方の衰退といった、社会の重要課題の解決に資する技術・ソリューションを持つ企業との協業機会を探ります。

・東急不動産ホールディングス株式会社

環境技術、広域渋谷圏の強化、地域資源活用を軸に、フェーズを問わず多様な技術を持つ企業との事業協業機会を探ります。

・SMBCベンチャーキャピタル株式会社

様々な業種・ステージの企業を対象とし、宇宙分野など将来を拓く革新的な事業を展望する企業への投資機会を探ります。

・株式会社AGSキャピタルパートナーズ

シリーズA以降で、CFO・管理部長不在など経営管理や上場準備に課題を持つ企業を対象に、協業および投資の可能性を探ります。

・ジャフコ グループ株式会社

シリーズAの企業を対象に、その事業の中核となる経営チームと持続可能な収益構造を重点的に評価し、投資機会を探ります。

・ソニーベンチャーズ株式会社

プレA前後を中心に、独自のGTM戦略など明確な差別化要素を持ち、大きな市場に挑む企業への投資機会を探ります。

参加方法

GRIC2025への参加登録(https://gric.forstartups.com/tickets-form/general-ticket?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=fifth_release)が必要となります。登録フォーム内の「所属先・属性／Type of affiliation」欄では「スタートアップ」を選択してください。

- 公式サイトの登録フォームより参加登録- 登録完了メールを受信- タイムテーブル(https://gric.forstartups.com/contents/speed-dating?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=fifth_release)から壁打ち相談を希望する投資家・事業会社をチェック*- 11月13日（木）10:30～17:45の開催時間内に会場（「SPEED DATING」エリア）にお越しいただき、希望のブースにお並びください

*各社の投資・協業領域や対象フェーズなどの事前公開情報を公式サイトで確認

純投資を目的とするVCに相談するのか、協業も重視するCVCにアプローチするのかで戦略が変わります。公式サイトに掲載されている各社の投資・協業分野や対象フェーズを事前に確認していただくと、より適切なコミュニケーションができます。

当日は事前予約不要で、各投資家・事業会社のブース前にお並びいただくことで、順次相談いただけます。混雑が予想されるため、早めのご来場をおすすめします。

「SPEED DATING」開催概要

日程：2025年11月13日（木）10:30～17:45

会場：渋谷ヒカリエ（GRIC2025会場内）

対象：「無料参加登録フォーム」にて「所属先・属性／Type of affiliation」で「スタートアップ」を選択された方

形式：事前予約不要・壁打ち形式（1組あたり約5分）

詳細・参加企業一覧はこちら(https://gric.forstartups.com/contents/speed-dating?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=fifth_release)

参加企業：国内外のVC・CVCなど計23社

相談内容例：資金調達、事業戦略のブラッシュアップ、協業機会の探索 など

「GRIC2025」チケット申し込みを受付中

・オフラインチケット Day3

対象：11月13日（木）の渋谷ヒカリエ ヒカリエホール会場への入場希望者

オンライン特典：11日・12日のオンラインセッションも視聴可能（EventHubにて配信）

・オンラインチケット Day1-3

対象：11月11日（火）～13日（木）のオンライン配信を視聴希望の方

内容：全オンラインセッションおよび、オフライン当日の一部配信を視聴可能

詳しくはこちら(https://gric.forstartups.com/tickets-form/general-ticket?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=fifth_release)をご覧ください。

‍【GRIC2025 開催概要】

「GRIC2025」は、“日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ”を掲げる国内最大級のカンファレンスで、第6回目の開催です。昨年の「GRIC2024」では、登録者数11,000名超、登壇セッション数30本以上、国内外63カ国からの参加者が集結しました。

・イベント名：GRIC2025

・日時：11月11日（火）オンライン配信 10:00-18:00※予定

11月12日（水）オンライン配信 10:00-18:00※予定

11月13日（木）オンライン配信＆渋谷ヒカリエ ヒカリエホール 10:00-19:00※予定

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

・会場：ハイブリッド開催（オンライン：EventHub、オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール）

・参加費：無料

・SNSハッシュタグ：#GRIC2025

「GRIC2025」公式サイト(https://gric.forstartups.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=gric2025&utm_content=fifth_release)