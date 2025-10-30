河口湖 音楽と森の美術館と共同プロモーション開始-制作協力・SNS拡散・イベントサポートを実施
河口湖 音楽と森の美術館と共同プロモーション開始
株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下「ファーストイノベーション」）は、河口湖 音楽と森の美術館（所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町河口3077-20、代表：平林良仁）と連携し、2025年10月6日（月）より共同プロモーションを開始いたします。
本取り組みでは、
１. デジタルクリエイティブ制作の協働、２. SNS拡散キャンペーンによる来館導線の最適化、３. 季節企画の情報発信支援およびイベントサポートを三本柱に、同館が持つ独自の世界観と体験価値を多言語・多チャネルで可視化。国内外の来館者に向けて魅力発信を強化するとともに、富士山麓エリア全体の回遊促進と地域活性化に貢献してまいります。
共同プロモーションの詳細
本連携は、「体験の具体化」と「来館までの障壁低減」を同時に実現することを目的としています。
制作・配信・現地運営を一気通貫で支援することで、旅行計画段階から入館後の満足度までを滑らかに接続し、来館体験全体の価値向上を図ります。
１. デジタルクリエイティブ制作の協働
・館内コンサート、オルガンホール、噴水ショー、ガーデン等の最新素材を企画・撮影・編集協力。
・主要SNS/WEB向けに最適化した短尺動画、縦型リール、サムネイルの制作協力。
２. SNS拡散キャンペーンによる来館導線の最適化
・キャンペーン設計：ハッシュタグ投稿、来館写真リポスト、抽選インセンティブ（チケット等）。
・動線改善：投稿から公式情報（開館日・演奏タイムテーブル・アクセス）へのワンタップ遷移を設計。
・UGCガイドライン提供：撮影マナー・許諾範囲を明示し、安心して発信できる環境を整備。
・計測：投稿到達・保存・来館相関を分析し、最適な配信時間帯と内容を継続的に改善。
３. 季節企画の情報発信支援およびイベントサポート
・情報発信：ローズシーズン、イルミネーション期などの特集ページ・SNS投稿シリーズを企画。
・イベントサポート：来館者動線・案内サイン・フォトスポット設計の支援。
・アンバサダー募集：季節イベントや館内の魅力を体験・発信する公式アンバサダーを募集し、SNSや地域メディアを通じて情報拡散を推進。
河口湖 音楽と森の美術館の基本情報
「河口湖 音楽と森の美術館」イメージ
名称：河口湖 音楽と森の美術館
所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町河口3077-20
開館時間：10:00～17:30（最終入館17:00）
休館日：火曜・水曜（※季節やイベントにより変動あり）
入館料（2025年時点・一例）：
大人：平日1,800円／土日祝2,100円／ハイシーズン2,300円
大学生・高校生：1,300円～
小・中学生：1,000円
未就学児：無料
アクセス：
河口湖駅より周遊バス「音楽と森の美術館前」下車
河口湖ICより車で約15分
無料駐車場完備
今後の展望
ファーストイノベーションは、「地域文化 × デジタル」の融合による新しい観光体験の創出を目指し、地域の魅力を可視化する取り組みを今後も推進してまいります。
今回の共同プロモーションを契機として、来館体験を起点とした持続的な観光価値の循環モデルを構築し、地域経済と文化振興の両立を図ります。
今後は、
多言語化によるグローバル発信の強化
周辺地域・観光施設との連携イベントの共催
AIを活用した来館データ分析とプロモーション最適化
地域クリエイターとの協働による新しい表現創出
などを段階的に展開し、富士山麓エリア全体のブランド価値向上に貢献します。
ファーストイノベーションは、今後もテクノロジーとクリエイティブの力で、「訪れる理由が生まれる地域づくり」を支援してまいります。
関連施設・企業の概要
■ 河口湖 音楽と森の美術館（Kawaguchiko Music Forest Museum）
所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町河口3077-20
代表：平林良仁
事業内容：自動演奏楽器の実演・コンサート、庭園・展示、体験プログラム 等
公式サイト：https://kawaguchikomusicforest.jp/
■ 株式会社ファーストイノベーション（First Innovation Inc.）
ファーストイノベーション
本社所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F
代表取締役社長：木ノ根雄志
スローガン：「常識を超えるイノベーションで、不可能を可能に。」
事業領域：
１. クリエイティブ事業（WEB・デザイン・動画制作 等）
２. プロモーション事業（SNS運用・PR・キャンペーン 等）
３. マーケティング事業（SEO・広告運用・AI検索最適化 等）
４. ソリューション事業（コンサルティング・AI人材サブスク 等）
５. 地方創生事業（官民連携プロジェクト・クラウドファンディング支援 等）
公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/