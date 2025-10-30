２５０万人以上に愛用されているドクターズ・スキンケアブランド「ソワユー」の大人気商品「クールモイスチュアジェル」大幅リニューアルとメンズ向け商品リリース！

株式会社リンリン

全国５２店舗でフェイシャル・脱毛エステサロンを展開する株式会社リンリン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：泊 剛史）は、プライベートブランドであるドクターズ・スキンケアブランド「ソワユー」の人気商品「クールモイスチュアジェル」の大幅リニューアルとメンズ向け新商品をリリースいたしました。

「クールモイスチュアジェルプラス」とメンズ用「クールモイスチュアジェルフォア・メン」！サロン品質の商品が３，３００円（税抜）でリリース

商品名：クールモイスチュアジェル プラス

リニューアルのポイント

クールモイスチュアジェルプラス。２５０万人以上に愛用された人気商品を大幅リニューアル

肌への浸透力・美白・保湿力・鎮静力の改善が主な目的です。旧商品よりグラムあたり約25％お得です。毎日のケアでしっかりうるおいと透明感を実感できるよう改良しました。

こんな方におすすめ！

販売価格（税抜）／容量

- 乾燥やくすみが気になる方- 肌本来のコンディションを整えたい方- 日々のスキンケアでうるおいをしっかりキープしたい方- 敏感肌や揺らぎやすい肌の方- ３，３００円／１５０ｇ

商品名：クールモイスチュアジェル フォア・メン

リニューアルのポイント

新たにメンズ用クールモイスチュアジェルをローンチ

肌馴染みの良い沖縄久米島の海洋深層水を引き続き配合。男性向け誕生で、髭剃り後も効果的なスキンケアを実現しました。

こんな方におすすめ

販売価格（税抜）／容量

- 髭剃り後や脱毛後の肌が敏感になりやすい方- 乾燥が気になる方- 日々のスキンケアで素肌力を整えたい方- 肌のほてり・赤みが気になる方- ３，３００円／１５０ｇ

リッシュプラスグループについて

リッシュプラスグループは、美容機器やドクターズコスメを企画・製造・販売を行っている株式会社リッシュプラスとフェイシャル・脱毛エステとして女性専門サロン「RinRin（リンリン）」と男性専門サロン「REGULUS ZERO（レグルスゼロ）」を全国５２店舗で展開している株式会社リンリンで構成されています。

- リッシュプラス： https://www.riche.co.jp/- R-COSMEストア：https://happyrinrin.shop/shop- 女性専門フェイシャル・脱毛サロン「RinRin（リンリン）」： https://happyrinrin.com/- 男性専門フェイシャル・脱毛サロン「REGULUS ZERO（レグルスゼロ）」：https://reguluszero.jp/

問い合わせ先

株式会社リンリン・株式会社リッシュプラス 広報部：駒田

電話番号：052-261-7773

メールアドレス：pre_release@happyrinrin.jp