【アーティゾン美術館】ミュージアムショップでFAVORRICのアイテムを期間限定販売

「アートと暮らす。」をコンセプトに、国内外のアーティスト作品をデザインしたオリジナルアイテムを展開する FAVORRIC（フェイバリック） 【運営：株式会社オーセント（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-4 アカデミービル3F、代表：福原大佑）】のは、2025年10月11日(土)～2026年1月12日(月・祝)の期間中、アーティゾン美術館ミュージアムショップにて期間限定販売を実施いたします。

アーティゾン美術館の展示テーマや空間に寄り添い、アートの魅力をそのまま暮らしに取り入れられるアイテムをセレクト。

美術館ならではの落ち着いた空間の中で、FAVORRICの世界観を実際に“触れて選べる”特別な機会となっています。

【アーティゾン美術館 期間限定販売 特集ページ】 https://bi.favorric.com/43jV7bo(https://bi.favorric.com/43jV7bo)

取り扱いアイテムについて

アーティゾン美術館の展示テーマや空間に調和する、FAVORRICの人気アイテムをセレクト。

フラットサブバッグやリネンポーチ、タオルハンカチなど、アートを日常に楽しめるラインナップを取り揃えています。

下記は取り扱い商品の一例です。会場ではこのほかにも、多数のアートアイテムをご覧いただけます。

取り扱いアイテム（一部）

展開ラインナップの詳細はこちら

開催概要

販売期間：2025年10月11日(土)～2026年1月12日(月・祝) ※予定／販売完了の場合もあります

営業時間：10:00～18:00（祝日を除く毎週金曜は20:00まで）

※入館は閉館の30分前まで

定休日：美術館休館日

場所：アーティゾン美術館 ミュージアムショップ

住所：〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-2

入館について：日時指定予約制（予約に空きがあれば当日窓口販売あり）

FAVORRICとは？

FAVORRIC ブランド紹介

「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストの作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨などを展開するブランドです。

美しい生活の道具としてアートを気軽に生活に取り込むライフスタイルを提案しています。

FAVORRICが目指すもの

1.アーティストやクリエイターに新しい表現の可能性を。

アーティストやクリエイターが生み出すオリジナリティあふれる作品の数々。これらを優良な素材や高い生産技術と組みわせることによって、生活の道具や身にまとう“モノ”としてアート作品が生まれ変わる。

アーティスト、クリエイターは表現の幅を広げ、私たちは“モノ”として生まれ変わったアート作品と暮らすことができる。FAVORRICは、そんなアートと暮らしの関係を目指しています。

2.上質な素材、高い生産技術に新しい価値を

FAVORRICは、作品の機微を再現するために選りすぐりの上質な素材や高い生産技術を活かしています。豊かな発色を活かす織の技術、写真の奥行きを感じさせる素材、精細で精巧な染めの技術

ただアート作品が再現された“モノ”ではなく、暮らしの道具としても美しい“モノ”であること。

日本中、世界中の良質な素材や高い生産技術からアーティスト、クリエイターとのコラボレーションで次々と新しい“モノ”を生み出してゆく。FAVORRICは、モノづくりの可能性も広げたいと考えています。

3.在庫廃棄ゼロを目指して。それは新しい生産システムへの挑戦です

大量生産消費モデルは、常に在庫と廃棄のリスクを抱えています。丹精こめてつくったモノが廃棄されては、生産者にとって悲しいだけでなく環境負荷も高まります。FAVORRICは、デジタルテクノロジーを活用し、オンデマンドで独自の生産の仕組みを構築していきます。廃棄を増やさず、欲しい人の分だけつくるエシカルなモノづくりへ。だからFAVORRICの商品は、すべてが希少品。FAVORRICは大量生産大量消費モデルからの脱却も目指しています。

FAVORRIC 公式サイト：https://favorric.com/(https://favorric.com/)

■参加アーティストは総勢75名！アイテム化対象のアート作品は320点、販売アイテム数は1,368点

＜公式SNS＞

株式会社オーセントについて

オーセントは、1人1人が輝ける未来づくりに貢献するために二つの事業を展開しています。

コンサルティング事業では、特に中堅・中小企業のお客様に対して、企業が継続して成長していくことを目的とした業務改革や組織改革、DX などの取組み実行支援を行っています。

プラットフォーム事業では、2021年7月より、「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストのアート作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨としてラインナップする EC サイト『FAVORRIC』（フェイバリック）を展開。消費者の楽しい買い物体験の実現と共に、大量生産を前提としないものづくりの仕組み構築に挑戦しています。

＜会社概要＞

名称 ：株式会社オーセント

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目７番４号 アカデミービル３階

代表取締役：福原 大佑 創業日 ：2017年1月

事業内容 ：コンサルティング事業、プラットフォーム事業

URL ： https://aucent-inc.com/

【本リリースに関するお問い合わせ】

