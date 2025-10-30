2025年11月「金の大祭典」開催〈大丸京都店〉
開催場所：大丸京都店 6階 イベントホール〈金の大祭典〉特設会場
※画像はイメージです
金の大祭典会場内では期間中に「金・プラチナ製品の買い取りコーナー」を設置し、ご不要の地金・ネックレス・ブレスレット・指輪など（金・プラチナ製品）を、当日の相場で計算し、その場で現金にて買い取りいたします。
『金の大祭典』＜入場無料＞
■2025年11月4日(火)→9日(日)
10時～18時 ※買い取りコーナーは最終日16時まで
■大丸京都店 6階イベントホール
※金地金価格の変動により、予告なく価格改定および販売を中止する場合がございます。
18金製将棋駒 各種 ※駒の種類によって価格が異なります
税込781,000円～1,078,000円
18金製将棋駒 20駒ハーフセット
税込17,413,000円
王将1
飛車1・角行1
金将2・銀将2
桂馬2・香車2・歩兵9
来年2026年の干支 純金製 神馬
純金製 神馬 40g
税込3,080,000円
純金で作成された迫力のある神馬の置物です。
黄金の将棋イベント
人気棋士の 富田誠也五段、室田伊緒女流三段、北村桂香女流二段 が来店！
開催日時：11月8日(土) 13時～16時30分
女流棋士トークショー（司会 冨田五段）
13時～
黄金の将棋駒によるスペシャル対局（解説 冨田五段）
13時30分～
プロ棋士に挑戦 指導対局
３名のプロがそれぞれ２名のお客様を相手に早指し対局を行います。
金の大祭典開催期間中（2025年11月4日～9日）に「王将金箔カード」をご購入の方、または会場内の商品税込50万円以上お買い上げの方にご参加いただけます。＜先着順＞
第１部 14時30分～
第２部 15時30分～
王将金箔カード
税込18,000円
プロ棋士直筆サイン入りの金箔カード。
※金の大祭典開催期間中に会場内の税込50万円以上の商品をお買い上げのお客様に「王将金箔カード」を１枚プレゼントします。
金・プラチナ製品 買い取りコーナー
※買い取りコーナーは最終日16時まで
※貴金属買い取りには現住所が記載された本人確認証が必要となります。運転免許証、マイナンバーカード等をお持ちください。