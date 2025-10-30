スイスの高級機械式時計クロノスイス、スケルトン・クロノグラフの30年にわたる熟練の技、新作「オーパス ダカール」を発表

栄光時計株式会社オーパス クロノグラフ ダカール(Opus Chronograph Dakar) /CH-7543T.1S-BR

スイスの高級機械式時計クロノスイスは、「オーパス ダカール」を全国の正規代理店にて発売いたします。創業者ゲルト・R・ラング氏がクロノグラフの概念を再定義した傑作「オーパス」の誕生30周年を迎えその旅は現代も続いています。

砂丘にインスパイアされた文字盤と堅牢なアースカラー

クロノスイスが世界で初めて自動巻きスケルトン・クロノグラフとして発表した「オーパス」シリーズ。2025年に誕生30周年を迎え、機械式時計の復元力、大地の持つ本源的な美しさ、そして大地と光の削ぎ落とされた美学へのオマージュとして、新作「オーパス クロノグラフ ダカール」は発表されました。このモデル名は、この地域の温もりと落ち着きを備え、過酷な環境にも耐える強さと、静かに息づく力強さをデザインに反映。大自然のたくましさと静謐な美からインスピレーションを得ました。リズム、静寂、そしてありのままの機械的な透明性の中での時刻計測を象徴しています。

砂漠の美しさを表現したデザイン

「オーパス ダカール」は、軽量で、耐久性に優れた41mmのグレード5チタンケースに収められています。CVDコーティングされたスケルトンブラウンの文字盤が温かさを放ち、その下にある開かれたメカニズムが、移ろう影と繊細な奥行きを生み出します。

サンドカラーのヌバックレザーストラップを採用し、太陽が照りつける、豊かな質感を持つ砂漠の精神を反映しています。砂漠から立ち上る熱のように、静寂の中で響き渡る時間のように共鳴します。

精密な心臓部が姿を現す透明な構造美

ムーブメントはガルバニックブラックで仕上げられ、完全にスケルトン化された自動巻クロノグラフキャリバーC.741Sが搭載されています。センターセコンド、30分積算計、12時間積算計、アナログ日付、スモールセコンドといったすべてが、アイコニックな3Dオープンワークのレイアウト内に配置され、すべてが目視できるようになっています。

1995年に登場し、世界初の自動巻きスケルトン・クロノグラフとして話題になった「オーパス」のDNAを受け継いだ「オーパス ダカール」は、現代的な素材と丁寧な仕上げで、より洗練されたタイムピースに仕上がっています。シグネチャーディテールであるオニオン型リューズ、ローレット加工のベゼル、構造美を感じさせるスケルトンムーブメントはそのままに、温かみのある色合いと自然なコントラストで再構築されています。

Technical Data

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37081/table/25_1_0433646003a5d442b2459fb8ab7f41df.jpg?v=202510310656 ]

【クロノスイスについて】

ゲルト・R・ラングがミュンヘンにクロノスイス社を設立。レギュレーター式ダイヤルの腕時計としては初の量産モデルをはじめ、世界初のスケルトンダイヤルを搭載した自動巻きクロノグラフなど数々の傑作時計を誕生させました。2012年にオリバー・エブシュテインが新CEOに就任し、本社をスイスのルツェルンに移転。2013年には、現在ではほとんど見られなくなった伝統工芸を再生するため、ルツェルンにエナメル焼成装置およびギョーシェ彫刻機を設備したアトリエを設立。高品質・少ロットのアトリエから紡ぎだされる機械式腕時計は、年間わずか1,500本にとどまります。

クロノスイスオフィシャルサイト :https://jp.chronoswiss.com/ja

ブランドに関するお問合せ: PR 渡邉 m-watanabe@eiko1946.com

読者からのお問合せ:栄光時計株式会社 03-3837-0783

販売店様からのお問い合わせ：営業担当までお申し付けください。