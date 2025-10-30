ÀÅ²¬»Ô´ë¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡ÖDUAL TRACK¡×11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÃæ´ÖÈ¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü¡¢´ÑÍ÷Êç½¸¡ª
ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç´ë¶È EXPACT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÃÏ¹ÌÊ¿¡Ë¤¬ÀÅ²¬»Ô¤«¤é¼õÂ÷¤·¡¢ÀÅ²¬Ì¤Íè¶¦ÁÏ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë»ÔÆâ´ë¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡ÖDUAL TRACK¡×¤Ï¡¢Æó¼¡¿³ºº¤ò·Ð¤Æ15¼Ò¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á11¼Ò¤¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¶¨¶È¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃæ´ÖÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤¬¸¡Æ¤Ãæ¤Î»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢¶¨¶È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÀÅ²¬È¯¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¡¢´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡È¶¦ÁÏ¤Î¸½¾ì¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÆü¤Î´ÑÍ÷¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤´ÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://bcform.at-s.com/form/seminar52?k3ad=kiji#form-validation(https://bcform.at-s.com/form/seminar52?k3ad=kiji#form-validation)
¢£DUAL TRACK ¤È¤Ï¡©
¡ÖDUAL TRACK¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿·¤·¤¤»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢ÀÅ²¬¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DUAL TRACK ¸ø¼°HP¡§https://dual-track.jp/
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë13:00～16:30
¡¦²ñ¾ì¡§»¥¤ÎÄÔCROSS HALL¡ÊÀÅ²¬»Ô°ª¶è¸âÉþÄ®1ÃúÌÜ30 »¥¤ÎÄÔ¥¯¥í¥¹6³¬¡Ë
¡¦·Á¼°¡§¥ê¥¢¥ë³«ºÅ
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
13:00～¡¡³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä
13:05～14:45¡¡¥¢¥È¥Ä¥®¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡¡¦»ö¶ÈÈ¯É½
¡¡¡¦¶¨¶ÈÀè¾Ò²ð
14:50～16:20¡¡¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡¡¦»ö¶ÈÈ¯É½
¡¡¡¦¶¨¶ÈÀè¾Ò²ð
16:25¡¡ÊÄ²ñ
¢£EXPACT³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
EXPACT¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡ÊÍ»»ñ/¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£/Êä½õ¶â¡Ë¤«¤é¡¢¿Í»ö¡¢¹Êó»Ù±ç¤Þ¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Éý¹¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊä½õ¶â¡Ê¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô»ýÂ³²½Êä½õ¶â¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊä½õ¶â¤Ê¤É¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¼Ò¿ô¤¬300¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Êä½õ¶âÅù»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ë»Ù±çÁí³Û¤Ï2025Ç¯»þÅÀ¤Ç¡Ö40²¯±ß¡×¤òÆÍÇË¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢TOMOL¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äStartup WeekendÀÅ²¬¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿µ¯¶È¹ÖºÂ¤ä¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¤Ê¤ÉÌó6Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÀÅ²¬¤Ë¤ª¤±¤ëµ¯¶È²È°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡Ê£±¡Ë¼Ò¡¡¡¡ Ì¾ ¡§EXPACT³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê https://expact.jp/ ¡Ë
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÃÏ ¹ÌÊ¿
¡Ê£³¡ËËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èº°²°Ä®8ÈÖÃÏ¤Î12
¡Ê£´¡ËÀß¡¡¡¡ Î© ¡§2018Ç¯7·î
¡Ê£µ¡Ë»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¡ÊÍ»»ñ¡¦VC¡¦Êä½õ¶â¡Ë¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¦ºÎÍÑ»Ù±ç¡¢¹ÊóPR»Ù±çÅù
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
EXPACT³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡§info@expact.jp