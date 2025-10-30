東京港夜景観賞ツアー募集

東京都

今年も東京港夜景観賞ツアーを開催します！

オレンジ色に染まる巨大なガントリークレーンやライトアップされたレインボーブリッジなど、普段見る機会の少ない東京港の夜景を、陸上と海上の両方からご観賞いただけます。

この特別ツアーに抽選で250名様をご招待します。

冬の静夜、広大な海と空に広がる魅力的な東京港の夜景をこの機会にぜひお楽しみ下さい。

１ 開催日・コース

令和７年1２月３日（水） 参加費無料（荒天の場合、中止）

※ただし、集合場所までの交通費及び解散後の交通費は自己負担となります。

船上からの夜景[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6229_1_9ed4a48a2af5974312a090814d26b702.jpg?v=202510310627 ]

２ 応募

（１）応募方法

東京都港湾局のホームページ（https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/yakuwari/yakei）より、インターネットでご応募ください。

二次元バーコードからも応募できます！

（２）応募期限

令和７年１１月１１日（火）まで

（３）お問い合わせ先

一般社団法人東京都港湾振興協会

〒135-0064 東京都江東区青海２-４-24 青海フロンティアビル20階

電話 03-5500-2585（平日 9:00～17:00）

東京港夜景観賞ツアー運航コース予定図

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6229_2_d21f5fa7122221f2a146b3d4de4414a0.jpg?v=202510310627 ]

TOKYOミナトリエのご案内

【所在地】

東京都江東区青海二丁目４-24

青海フロンティアビル20階

【アクセス】

ゆりかもめ「テレコムセンター駅」から徒歩１分

りんかい線「東京テレポート駅」から徒歩15分

都バス「テレコムセンター駅前」から徒歩１分

https://www.tokyo-minatorie.com/pages/3702478/access（TOKYOミナトリエHP）