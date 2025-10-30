――日本・高級中国白酒「茅台酒（マオタイ）」 試飲会をグランドハイアット東京にて開催 ――

大河実業株式会社

大河実業株式会社（本社：東京都中央区日本橋室町4-4-3 喜助日本橋室町ビル5F／代表取締役 何 軍）は、2025年10月14日（火）、グランドハイアット東京にて、中国を代表する高級白酒ブランド「茅台酒（マオタイ）」の日本における試飲会を開催いたしました。

本試飲会では、茅台酒の持つ歴史・文化的背景に焦点を当て、日本の飲酒文化・食文化への新たな提案として、「香り」「余韻」「格式」といった嗜み方を皆さまにお届けしました。

イベントには、各業界のゲストなど約３０名が参加し、格式ある空間の中で茅台酒の魅力を直に体験していただきました。

茅台酒は、中国・貴州省茅台鎮にルーツを持ち、500年以上の歴史を有する伝統的な蒸留酒として、白酒（バイチュウ）の最高峰として世界的にも高く評価されています。

当社は、これまで日本国内において茅台酒の正規輸入販売代理権を取得し、ホテル・レストランを中心とした展開を進めてまいりました。

今回、茅台酒という中国伝統の酒を日本の皆さまに“文化と物語の一杯”としてご紹介できる機会を持てたことを大変嬉しく思います。香り、余韻、格式といった要素を通じて、飲酒文化の新しい世界を皆さまとともに体験できればと考え、今回の試飲会を開催いたしました。今後もホテル・レストラン様を起点に、丁寧な情報発信と販売チャネル整備を進めてまいります。