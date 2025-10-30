2025 赤い羽根共同募金「寄付つき商品」で箕面の福祉を応援！

福祉事業所と赤い羽根共同募金がコラボ

社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会

箕面市社会福祉法人連絡会と箕面地区共同募金会がタッグを組んで赤い羽根共同募金「寄付つき商品」を企画しました。

福祉事業所が提供する商品の売り上げの一部が赤い羽根共同募金に寄付され、地域福祉活動の支援に活用される取り組みです。今年で3年目、7事業所のご協力をいただきます。

箕面市立総合保健福祉センター分館内（箕面市社協事務所）で見本展示も行いますので、ぜひ一部の商品を手に取ってご覧いください。

各商品の詳細はこちら

社協HP https://minoh-syakyo.or.jp/pages/79/detail=1/b_id=284/r_id=640#block284-640

販売期間

販売期間は10/1～12/26までですので ぜひ、ご協力をお願いいたします！

箕面市での赤い羽根共同募金の使いみちはこちら

はねっと https://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/homeTown?data.jisCd=27220

社協HP https://minoh-syakyo.or.jp/pages/97/

箕面市社会福祉法人連絡会とは？

箕面市内の社会福祉法人20法人22事業所により組織され、社会福祉法人同士の連携や高齢・障害・子ども領域を横断して協働し、情報交換を行っています。

社協HP https://minoh-syakyo.or.jp/pages/95/

問い合わせ

箕面市社会福祉協議会 共同募金担当

総務課内（箕面市船場西1-11-35）

TEL：072-749-1575

FAX：072-727-3590