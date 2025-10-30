声が新しいインターフェースになる。人間のように話すAIでVoice UIを社会に実装するスタートアップ「Verbex」が本格事業展開を開始

株式会社Verbex

音声対話AIスタートアップVerbex（グローバル本社：シンガポール、日本法人：東京都渋谷区、代表取締役：森下将憲）が、本格的な事業展開を開始することをお知らせします。

バングラデシュ、日本、インド、シンガポールを拠点に国際ハイブリッドチームで事業を進め、特に日本市場を中心にVoice UI（音声インターフェース）の社会実装を加速させます。

Verbexについて

Verbexは、「声で世界をつなぐ」をミッションとして、独自の音声対話技術を研究開発しているAIスタートアップです。

STT（Speech to Text）／TTS（Text to Speech）／LLM（Large Language Model）／Speech Engineなど音声対話に必要な機能やデータのトレーニングメソッドを独自研究開発し、極めて自然で低遅延な対話を実現するため音声AIプラットフォームを提供しています。

経営メンバーはバングラデシュと日本のシリアルアントレプレナーがチームを組んでおり、国際ハイブリッドなスタートアップとして、アジア・日本発の音声AIの実用化を推進しています。

すでに日本を含む25カ国で56件の特許を保有し、独自技術の研究開発を進めながら、グローバルな事業展開を見据えて活動してきました。

Verbexの目指す「VUI」（Voice User Interface）とは

Verbexは「声をインターフェースにする社会」の実現を目指して研究開発を進めてきました。

キーボードやタッチ操作、テキストによるインターフェースでは解決できなかった様々な課題を解決する手段として、そしてなにより、これから訪れる新たな未来を見据えて、誰もが声でコンピュータを操作できる世界を目指しています。

VUIが実現する社会的意義は多岐にわたります。

- デジタルデバイドの解消：高齢者やITリテラシーの差を超えて、誰でも直感的にコンピュータを操作可能にします。- アクセシビリティの向上：視覚障害者や手の離せない現場でも情報アクセスを容易にします。- 新しい顧客体験の創出：より自然で人間的なAI対話コミュニケーションによる心地よいサービス体験を創出します。- 労働力不足社会へのソリューション：対話AIが人手を補完し、人口減少社会でも持続可能な事業運営を支援します。

Verbexは「文字中心の世界から、声が中心になる時代」への移行を技術で支えます。

コールセンター向けソリューションから本格事業展開を開始

Verbexの独自音声対話AI技術を活用した事業展開の第一歩としてコールセンター向けソリューションを本格展開することをお知らせします。



特に日本市場において人手不足が深刻化するコールセンター現場で、AIオペレーターが自然な日本語自由対話を実現し、深夜対応、カスハラ対策、採用難、顧客体験の向上といった多くの課題解決を目指します。

特に日本市場は「おもてなし」文化に根付く高い対話品質が求められる市場であり、Verbexの技術が最も力を発揮する領域だと考えています。

コールセンターにおける実証実験はバングラデシュ暫定政府のヘルプライン「333」において先行して進めてきており、

- AIによる自動応答のうち、人間の介入なしで完全解決された通話 80％- 待ち時間 90％削減

という成果を出しています。

この成果をもとに、日本国内でも複数の企業とPoCを進めており、本格展開に向けた地盤を固めてきました。

日本語モデルのリリースを商用利用の事例



日本語モデルのリリースと商用利用事例ベンガル語、英語で先行して研究開発を進めてきたVerbexは、今年8月に日本語モデルをリリース、これにより圧倒的に自然な日本語対話を実現し、日本市場における実用フェーズへと進化しました。

すでに株式会社イチネン様において、点検管理部門での電話対応業務にVerbexを導入、商用利用が開始しています。

「点検済み・未請求確認」などの日次電話業務と、その内容を自動でExcelに転記する一連の業務をAIオペレーターが実行しています。



他にも、以下のような用途でPoCや導入検討が進行中です。

今後の展開 - 声をインターフェースにした様々な事業開発

- メーカーのFAQ対応- 通販事業での受注- 葬儀業の深夜受付- 電力会社の電気の開始・停止受付- タクシーの配車受付- 採用応募者との面接設定- 営業アウトバウンド

Verbexは独自開発の音声対話AI技術を活用した「声をインターフェース」としたさまざまな事業を展開していきます。

想定しているユースケースは多岐に渡ります。現在様々な企業様から、人的リソースの最適化、ビジネス成長を促す音声AI活用といったご相談をいただき、サービス開発、PoCも進行中です。

- ホテルのフロント受付- 駅の券売機や交通案内、観光案内- 医療・介護分野での相談支援や高齢者の見守り- 音声ゲームや音声対話を活用したエンターテインメント体験

様々な分野で「声をインターフェース」にした新しい事業を共に推進するパートナー企業を積極的に募集しています。

＜お問い合わせ先＞

株式会社Verbex

〒150-0047 東京都渋谷区神山町25-2 松濤グランドヒルズ1F

担当：沖津

メールアドレス：info@verbex.ai

お問い合わせフォーム：https://jp.verbex.ai/contact