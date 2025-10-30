自分で見つける科学の楽しさ！会員制理科実験教室「e-RIKA」の会員が150名を突破！お得な秋の入会割引キャンペーンも

株式会社コングレ

株式会社コングレ（東京本社：中央区日本橋、代表取締役社長 武内 紀子）が運営する高円寺／科学体験施設「IMAGINUS（イマジナス）」では、科学好きな小学生が集まる会員制理科実験教室「e-RIKA（イーリカ）」の会員が150名を突破！来年度の新学年に備えて新しい習い事を探している保護者向けに、お得な秋の入会割引キャンペーンを実施中です。

会員制理科実験教室e-RIKAとは

e-RIKAとは、高円寺にある科学体験施設IMAGINUSが運営している、月に一度の会員制理科実験教室です。

IMAGINUS職員だからこそ生み出せる、体験から記憶に残るような生きた学びを大切にしています。

▽専用ウェブページはこちら

https://www.imaginus-suginami.jp/floorguide/e-rika/

レベルアップも目指せる2つのコース

学年に厳しい縛りは設けず、カリキュラムの内容やモチベーションを基準にコースを選べます。

- プライマリー＆エンジョイコース ～知るって楽しい。科学が好きなる～- - 対象：小学2年生以上- エッセンシャル＆ステップアップコース ～やったことがある。知っているが最高の土台となる～- - 対象：小学3年生以上（推奨 小学校4年生以上）カリキュラム

クイズやゲーミフィケーションをふんだんに取り入れ、実験体験をエンターテイメント化したカリキュラムです。ウェブ上で2025～2026年度のカリキュラムを公開しています。

▽閲覧・ダウンロードはこちら

https://www.imaginus-suginami.jp/download/25e-rika-flyer_0510.pdf

会員制理科実験教室e-RIKAの3つの魅力

e-RIKA会員と講師の声

会費- 入会費：11,000円 ※初年度のみ- 年会費：5,500円（会員情報管理費、事務手数料） ※更新時のみ- 実習費：6,600円/月1回 ※欠席時も実習費は発生します教室の様子分かったことはテキストに記録みんなで科学現象を観察10月のテーマは「光の性質」- 実験は楽しい冒険！答えをすぐに示さずに、自ら問いを立て、探求する力を育みます- 建物や設備などを活用した、科学体験施設ならではの多彩な学びが得られます- アウトカム思考を取り入れた講座の流れで、学んだことを将来に活かせる力を涵養しますe-RIKA会員 小学4年生Iさん（一部抜粋）

【Iさん】

僕がe-RIKAに入ったきっかけは、もともと理科が好きで、お店で売っている実験キットはほぼやってしまい、もっと高度な実験を、ちゃんとした道具でやってみたいと思ったからです。全ての実験がおもしろすぎて、「一番楽しかった実験は何ですか？」と聞かれても答えられません。でも、アンモニアのふん水を目の前で見たこと、自分で配合を考えた火薬を使って線香花火を作ったこと、ビスマスの酸化還元の実験が、特に心に残っています。

【Iさん（母）】

2024年4月の開講時からe-RIKAに通っています。e-RIKAでは、たくさんの実験や観察を、楽しく、真剣にしています。他の施設では準備や片付けの大変さから、見せるだけで終わってしまうような実験も、安全性が確保できるものは子どもたち自身にもやらせてくださる先生方の熱意とあたたかさに、感謝の気持ちでいっぱいです。e-RIKAで楽しみながら身につける、科学的に物事を捉える視点は一生の宝物。これからも不思議なことにたくさん出会い、心の動くままに、科学や理科の世界をめいっぱい楽しんでほしいと思います。

e-RIKA講師

【川浪（左）】

本来、学び・知ることは喜びのはずですが、勉強中の子どもたちはあまり笑っていません。理科をつかって、科学を身近に、笑顔でたのしく体験し、その経験が知恵なると考えています。なので、e-RIKAは教科書やテキストで勉強するよりも、ホンモノを見た方が想像できる・理解できる分野を盛り込んだカリキュラム構成になっています。

【佐々木（右）】

自分が子どもの立場だったら、川浪先生の技術や面白い科学の話のもとで実験を行うことが、とにかく楽しく記憶に残る体験になると思います。また、最大16人のクラスで2名の先生がつくので、元気な子はもちろん、大人しい子や真面目な子にも寄り添い、みんなが笑顔で参加できるように心がけています。私も川浪先生やe-RIKAに通う子どもたちからたくさんのことを学んで、一緒に成長していると感じています！

「秋の入会割引キャンペーン」実施中

現在、プライマリー＆エンジョイコースとエッセンシャル＆ステップアップコースの両コースで、入会金の割引キャンペーンを実施しています。理科実験教室をお探しの方はもちろん、お子さんの習い事にアクティブ・ラーニングを求めている方にもおすすめのキャンペーンです！

IMAGINUSとは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120418/table/10_1_94f7d210027fb5872b68f1f05a66c351.jpg?v=202510310627 ]

IMAGINUSは、旧杉並第四小学校の跡地を活用して2023年10月にオープンした、楽しみながら科学を学べる科学体験施設です。4歳から参加できる工作教室から思い切り科学に浸れる実験教室、プロの役者が演じるサイエンスショー、大人向けのワークショップなど、毎月20種類以上のイベントを開催しています。

「なんで？」が「あぁ！」に変わるおもしろさを “科学の価値” として発信し、訪れる一人ひとりが遊ぶような気持ちで科学と向き合える場を目指しています。

施設情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120418/table/10_2_2e0916ad72ffdeacf5f201fbdc351506.jpg?v=202510310627 ]