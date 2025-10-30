ÆâÎ¦¤Ç¤â³¤¤Îµû¤¬°é¤Ä ¥Öー¥à¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£-ºÇ¿·»ö¾ð¤È²ÝÂê¡¡¿å»ºÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬note¤Ç²òÀâ
ÆüËÜ¤Î³¤ÌÌ¤Ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µー¥â¥ó¤ÎÍÜ¿£¤¬¡¢ÊÄº¿½Û´Ä¼°Î¦¾åÍÜ¿£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡ÊÀÅ²¬¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¥×¥í¥¥·¥Þー¼Ò¤Î¤¤¤±¤¹¡Ë
¡¡¿å»ºÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ß¤Ê¤È¿·Ê¹¤Ï10·î30Æü¡¢note¤ÇÆüËÜ¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤ò²òÀâ¤¹¤ëµ»ö¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼çÎÏµû¼ï¤Ç¤¢¤ë¥µー¥â¥ó¤È¥Ð¥Ê¥á¥¤¥¨¥Ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÎ¦¾åÍÜ¿£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¾Ò²ð¡£¹ñÆâ³°¤«¤é¿·µ¬»²Æþ¤¬Áê¼¡¤°¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬»º¶È²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¶È³¦¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¼±¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²ÝÂê¤È¾ÍèÁü¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ¦¾åÍÜ¿£»º¶È²½¤Ø¡¢É¬Í×¤ÊÍ×·ï¤È¤Ï¡©¡×
¡¡À¸³è¼Ô¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ä¤äÀìÌçÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
▶ ÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸½¾õ¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÇÄ°®¤·¤¿¤¤Êý
▶ ÆüËÜ¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤Î¼ç¤ÊÂçµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
▶ ÆüËÜ¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¤Î²ÝÂê¤òÃÎ¤ê¡¢¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤Êý
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¼ç¤ÊÎ¦¾åÍÜ¿£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë²¼¤Î¤è¤¦¤ÊMAP¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£Î¦¾åÍÜ¿£¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¡¢ÍÜ¿£¾ì¤Î½êºßÃÏ¡¢ÂÐ¾Ýµû¼ï¡¢½Ð»ñ´ë¶È¤ÈÅê»ñ³Û¡¢½é½Ð²Ù»þ´ü¡¢À¸»º·×²è¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êµ»ö¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Éú»úÉôÊ¬¤¬ÆÉ¤á¤Þ¤¹¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤Î¼ç¤ÊÎ¦¾åÍÜ¿£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÉú»úÉôÊ¬¤¬ÆÉ¤á¤Þ¤¹¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Ç¼ç¤Ë¼è¤ê°·¤¦¡ÖÎ¦¾åÍÜ¿£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¼ç¤Ë¼è¤ê°·¤¦¤Î¤Ï¡¢RAS¡ÊRecirculating Aquaculture System¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤À¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÎ¦¾åÍÜ¿£¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤È¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡ÖÊÄº¿½Û´Ä¼°Î¦¾åÍÜ¿£¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤¤¤¦Ìõ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÆ½Û´Ä¡ÊRecirculating¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÍÜ¿£ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸³¤¿å¤äÃ¸¿å¤ò²¿ÅÙ¤â¤í²á¡¦½Û´Ä¤µ¤»¤ÆºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³¤¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»³´ÖÉô¤ä¾ÃÈñÃÏ¤Ë¶á¤¤¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³¤¤Îµû¡¢¥¨¥Ó¡¢³Îà¤Ê¤É¤ÎÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¸¿å¤Ç¤Î»ô°é»öÎã¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢RAS¤Ë¤è¤ëÍÜ¿£¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Öー¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µー¥â¥ó¤È¤¤¤¦¥µ¥±¤ÎÃç´Ö¡¢¥Ð¥Ê¥á¥¤¤È¤¤¤¦¥¨¥Ó¤ÎÃç´Ö¤òÃæ¿´¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤äÀ¸»ºµ¬ÌÏ³ÈÂç¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿å²¹¤Î¾å¾º¤ÇÍÜ¿£¤ËÅ¬¤·¤¿³¤ÌÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢Å·Á³µû¤Îµù³ÍÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢¿å²¹¡¢±öÊ¬Ç»ÅÙ¤Ê¤É¤òºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¡¢¼«Á³´Ä¶¤ËÈæ¤Ù¤Æµû¤Ê¤É¤ÎÀ®Ä¹¤òÁá¤á¤é¤ì¤ëRAS¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍÜ¿£»º¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿·µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·µ¬»²Æþ¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢RAS¤Ë¤è¤ëÍÜ¿£¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢»º¶È¤È¤·¤Æ°ÂÄêÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¤Î²ÝÂê¤òÃÎ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¹ç¤Ã¤¿»º¶È¤Î·Á¤ò¹Í¤¨¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î: ²òÀâµ»ö¡ÖÎ¦¾åÍÜ¿£»º¶È²½¤Ø¡¢É¬Í×¤ÊÍ×·ï¤È¤Ï¡©¡×
È¯Çä: 2025Ç¯10·î30Æü
