“超”伴走型の英語スクール『90 English』を運営する90株式会社、国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC2025」へのスポンサード出展が決定

“超”伴走型の英語コーチングスクール『90 English』を運営する90株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田勝太・加々本雄太郎）は、フォースタートアップス株式会社が主催する国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC2025（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE 2025）」へのスポンサード出展が決定したことをお知らせいたします。

本イベントは2025年11月11日（火）～13日（木）の3日間にわたり、オンラインおよび渋谷ヒカリエ ヒカリエホール（11月13日のみ）で開催されます。

■ GRIC2025出展の目的と背景

90株式会社は、『『やってみたい！』をあたりまえに。』をビジョンに掲げ、日本人の英語力不足という社会課題の解決を通じて、挑戦者が世界で戦える環境を創出しています。

日本のスタートアップが海外投資家や事業会社と直接対話し、グローバル市場に挑む機会が急増する中で、英語はもはや“スキル”ではなく“武器”です。

今回のGRIC2025へのスポンサード出展を通じて、『グローバルを目指すすべての挑戦者に、英語という武器を届ける』ことをミッションに、英語学習の新しいスタンダードを発信してまいります。





■ GRIC2025（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE 2025）について

GRICは「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」をテーマに、

国内外の主要スタートアップ、投資家、アクセラレーター、企業リーダーが一堂に会する国内最大級の成長産業カンファレンスです。

ピッチやセッション、ネットワーキング、スピードデーティングなど多彩なプログラムを通じて、起業家と投資家の出会い、新たな共創、海外進出の機会を創出します。

開催概要

名称：GRIC2025（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE 2025）

日程：

Day1 & Day2（オンライン開催）

2025年11月11日（火）～12日（水）10:00～17:00

会場：EventHub（オンライン）

Day3（オフライン開催）

2025年11月13日（木）10:00～17:00

会場：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール

内容：Sessions / GRIC Pitch（Live）/ Speed Dating / VIP Contents / Booths

主催：フォースタートアップス株式会社

公式サイト：https://gric.forstartups.com

■ 90 Englishについて

90 Englishを受講中、もしくは過去に受講した起業家（敬称略、一部抜粋）

90株式会社（以下、当社）は、『「やってみたい！」をあたりまえに。』をビジョンに掲げ、“超”伴走型の英語コーチングスクール『90 English』を提供しています。

一般的な短期集中型の英語学習サービスとは一線を画し、「人は、一人では弱い。」という前提から学習体験を再設計。

後天的に英語を身につけた専属日本人コーチの伴走、習慣化を追求したユーザー体験を通じて、英語学習に燃え尽きず効率的に学習できるメソッドが強みです。

私たちは、日本からグローバルに挑戦する人々をマンツーマン体制でサポートし、スタートアップエコシステムの拡大と多様性ある社会の実現を目指しています。

公式サイト：https://90english.com

■ 会社概要

会社名：90株式会社

代表者：代表取締役 高田 勝太、加々本 雄太郎

設立：2021年3月31日

本社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントIIビル MIDORI.so SHIBUYA 3F

事業内容：英語コーチングスクール事業

HP：https://90english.com

■ イベント出展に関するご案内

GRIC2025では、ブース展示やネットワーキングを通じて、私たちの「“超”伴走型英語コーチング」について直接ご紹介いたします。

英語を武器にグローバルへ挑戦したい起業家・投資家・ビジネスパーソンの皆さまと直接お会いできることを楽しみにしております。

