いまをときめくアーティストが集結！FM大阪５５周年イヤーラストを飾るオムニバスライブが開催決定！

株式会社エフエム大阪

FM大阪開局５５周年イヤーを締めくくるスペシャルなオムニバスライブが開催！

いまをときめくアーティストが大阪城ホールに集結します。

出演は新体制になりますます輝き続けるハロー！プロジェクトからアンジュルム、

史上最大規模となるアリーナツアーも大成功を収めた、BUDDiiS、

指原莉乃プロデュースによる第3のグループとしてデビューし、勢いの止まらない≒JOY、

そして今年7月に配信デビューを果たしたTOBE 所属の7人組グループCLASS SEVEN。

リスナーの皆さんに55周年の感謝の気持ちを込めてお届けするスペシャルな1日です。

公演概要

■タイトル：『FM OSAKA 55th anniversary RADIO WONDERLAND』

■開催日時：2025年2月13日（金）開場17:30 開演18:30

■会場：大阪城ホール

■出演：アンジュルム / BUDDiiS / ≒JOY / CLASS SEVEN

■MC：下埜正太

■チケット：全席指定 \8,800（税込み）

※枚数制限：お1人様4枚まで

※3歳以下無料4歳以上チケット必要

(ただし保護者1名に対し1名まで膝の上で。席が必要な場合はチケットをお買い求め下さい。)

FC 先行（抽選） 11/1（土）12:00-11/9（日）23:59

※各出演アーティストのファンクラブご案内よりお申込みをお願いします。

オフィシャルHP先行 （抽選）11/12（水）12:00-11/17（月）23:59

プレイガイド1次先行（抽選）11/19（水）12:00-11/24（月）23:59

プレイガイド2次先行（抽選）11/26（水）12:00-11/30（日）23:59

■公式HP URL： https://www.fmosaka.net/_ct/17798358

出演アーティスト

アンジュルム

ハロー!プロジェクトに所属する実力派アイドルグループ。ハロプロエッグメンバーを中心に2009年に結成されたアイドルグループ。2010年5月にスマイレージとしてシングル「夢見る 15歳」でデビューし、同年12月には「第52回 輝く！日本レコード大賞」で最優秀新人賞を受賞した。グループ名の「アンジュルム（ANGERME）」には、「フラ ンス語の ange（天使）と larme（涙）を組み合わせた造語」と、「天使のような優しい心で、いろいろな涙を一緒に流していこう」という意味が込められている。

BUDDiiS

スターダストプロモーション所属の新人・若手俳優で構成された「EBiDAN(恵比寿学園男子部)」内の9人組ダンス＆ボーカルグループ。作詞作曲、振付、グッズデザイン、ヘアメイク、衣装スタイリングやライブ演出に至るまで、メンバー自らが手掛けており"DIY"ダンス＆ボーカルグループとして知られている。2025年9月には結成5周年を記念してアリーナワンマンツアーを開催した。

≒JOY

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために結成された＝LOVE、≠ME に続く第3 のグループ。2022年1月にデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』を発売。2025年6月には、3rdシングル『ブルーハワイレモン』を発売し、自己最高となる累計出荷24.2万枚越えを記録し、Music Videoは累計410万回再生を突破し、SNSでも話題を集めている。≒JOY という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっている。

CLASS SEVEN

2024年11月に結成された、TOBE 所属の7人組グループ。グループ名には“最高級であり7つの可能性を無限大に秘めている”、という意味が込められている。2025年3月に東京ドームで行われたTOBE 所属アーティストが集結するライブイベント「to HEROes ～TOBE 2nd Super Live～」にて、サプライズでデビュー発表。初の1stシングル「miss you」が2025年10月20日に発売された。