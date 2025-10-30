【キンタイミライ】が「ITreview Grid Award 2025 Fall」勤怠管理システム部門で最高評価「Leader」を20期連続で獲得！

株式会社ネオレックス

株式会社ネオレックス（本社：名古屋市熱田区、代表取締役社長：駒井拓央）が提供する 勤怠管理クラウド「キンタイミライ」が、このたび、アイティクラウド株式会社主催の「ITreview Grid Award 2025 Fall」勤怠管理システム部門で 最高位「Leader」 を20期連続で受賞しました

20期連続最高位の「Leader」を受賞

ITreview Grid Awardとは、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

2025年9月までに投稿されたレビューを元に、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

様々な評価項目で高い評価を得ていますが、中でも「機能への満足度」「サポート品質」「導入のしやすさ」の項目では特に高評価を頂いております。

当該部門において、20期連続「Leader」に選出いただいたのは、ご利用いただいている企業様からの信頼感の表れと考えています。長年ご利用いただいているお客様へ心から感謝するとともにこれからも選ばれるサービスでいられるよう、努力と工夫を重ねてまいります。

キンタイミライのレビューページはこちら：https://www.itreview.jp/products/kintaimirai/reviews

キンタイミライについて

キンタイミライは一般的なパッケージ型のクラウド勤怠管理サービスとは異なり、お客様の複雑なニーズに合わせてきめ細やかに個別にカスタマイズできることを強みとしています。



この強みを活かして、2003年のサービス開始以来、多くのお客様へのシステム導入を任せていただき、それぞれの課題に真摯に向き合ってまいりました。

西武グループ様、イケア・ジャパン様、王将フードサービス様、ハローズ様、ヤマト運輸様などの大手企業でもご採用いただき、現在約38万人の方々の勤怠管理をさせていただいています。ご利用満足度も高く、キンタイミライの約4割のお客様が10年以上継続中のお客様になります。

現代の「働く」ということについて、「働き方改革」に伴う法令順守意識の高まりで労働時間の抑制や有休消化の促進といった制約が増える一方で、テレワークや副業の緩和といったように働き方の多様化も同時に進行しています。

このように、働き方がより複雑となっていく現代社会において、キンタイミライはお客様と一緒により良い働き方の”未来”を創造していきたいと考えています。

株式会社ネオレックスについて

ネオレックスは、名古屋に本社を持つIT企業です。「キンタイミライ（旧バイバイタイムカード）」は、2003年にサービスを開始、大企業を中心に115社、38万人の方々の勤怠管理をさせていただいています。

iPad向け勤怠管理アプリ「タブレットタイムレコーダー」は導入企業数9,000社以上、グッドデザイン賞を受賞。

人を幸せにするIT企業になること、マネされる会社になることを目指しており、2017年には「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞において、審査委員会特別賞を受賞しました。（https://www.neorex.co.jp/）



主な受賞歴

・第7回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞（2017年）

主催：人を大切にする経営学会

・ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー 2009

主催：IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）

・ASP SaaSアワード2007/2008

主催：ASPIC（NPO法人ASP・SaaS・IOT・クラウド コンソーシアム）