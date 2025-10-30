リワード提供型リテールメディア「トクスルビジョン」、ネイル予約アプリ「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」に導入開始

LMIグループ

LMIグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：永井俊輔、以下「LMIグループ」）は、リワード提供型リテールメディア「トクスルビジョン」を、ネイル予約アプリ「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」（運営：株式会社ネイリー、以下「ネイリービューティー」）に2025年10月30日（木）より導入されたことをお知らせします。

「ネイリービューティー」は、ネイリストが投稿した400万枚以上のネイル画像からデザインを探し、気に入ったネイリストに直接予約できるネイル予約アプリです。累計アプリダウンロード数は300万件を突破し、全国のネイリスト40,000人以上の方が登録しています。

今回の導入により、ネイリービューティーをご利用のお客様は、オンラインキャンペーンページを通じてクーポンが獲得可能となります。アプリやSNSに掲載されるキャンペーンバナーからアクセスでき、獲得したクーポンはネイリービューティーでのネイル予約時に使用可能です。これにより、よりお得なネイル体験を提供します。

さらに、広告主にとっては、ネイリービューティーの幅広いユーザー層へのリーチと、広告効果の可視化を実現。オンラインキャンペーンの活用によって、ユーザーのアクションを促進し、効果的なマーケティングを展開することが可能となります。

■クーポンの獲得方法

ネイリービューティーアプリ内の「トクスルビジョン」バナーをクリックし、キャンペーンページにアクセス。参加したいキャンペーンを選び、指定されたアクションを行うと、トクスルビジョン公式LINEアカウントを通じてクーポンコードが届きます。クーポンコードをネイリービューティーアプリに入力することで、クーポンを獲得できます。獲得したクーポンは、ネイリービューティーでのネイル予約時に使用可能。

ぜひこの機会に、ネイリービューティーでのお得なネイル体験をお楽しみください。

▲クーポンのバナー例

■トクスルビジョンについて

トクスルビジョンは、消費者へのリワード提供型広告を行う新しいリテールメディアです。消費者は、キャンペーンページにアクセスし、アクションを実行することでリワードを獲得できます。広告主は、消費者のアクションを促進し、リード獲得や広告効果の評価に関するデータを収集可能です。また、リテールは、広告収益を得ると同時に、消費者によるリワードを活用した追加の購入を期待できます。

サービスサイト： https://tokusuru.site/service_advertisement/

公式Xアカウント：https://x.com/tokusuru_vision

■Nailie Beauty（ネイリービューティー）について

Nailie Beauty（ネイリービューティー）は、ダウンロード数300万件超えのネイル予約アプリです。事前にクレジットカードを登録することで、アプリ内で簡単に予約から決済まで完結することができます。後払い決済のatoneもご利用いただけます。詳細情報は以下リンクを参照ください。

・公式サイト ：https://nailie.jp

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/nailiejp/

・公式X ：https://x.com/nailiejp

■LMIグループ株式会社について

LMIグループ株式会社は、LEGACY MARKET INNOVATION(R)のスローガンの下、まだ見出されていない価値を見出し、ビジネスとして社会に実装することで、世界に新たなイノベーションを生み出し続けることを目指しています。商空間の領域において、リアル店舗から取得された「リアルワールドデータ」の活用を通じて「企画」「実装」「評価」からなる施策の上流から下流までを一気通貫で提供し、体験価値の創出と空間価値の最大化を行うインストアマーケティングソリューション事業と、リテールの持つ消費者・リテール・広告主をつなぐメディアプラットフォーム『トクスルビジョン』を運営するリテールメディア事業の２つの事業を行っております。

設立 ：2019年 8月

代表者 ：代表取締役社長 永井 俊輔

所在地 ：東京都港区赤坂8-10-22 ニュー新坂ビル 4階

事業内容 ：インストアマーケティングソリューション事業、リテールメディア事業

URL ：https://lmig.co.jp

■株式会社ネイリーについて

株式会社ネイリーは、ネイリストとユーザーをつなぐネイル予約アプリ「ネイリービューティー」を開発・運営する企業です。ユーザーが簡単にネイルデザインを検索し、気に入ったネイリストに直接予約できるプラットフォームを提供しています。

設立：2016年9月15日

代表者：浅倉 健吾

所在地：東京都渋谷区渋谷1-15-12 LAIDOUT SHIBUYA 4F

事業内容：スマートフォンアプリの開発、運営

URL：https://nailie.jp