門真市×DMM 地方創生　魅力発信チーム第一期メンバーを募集開始！

門真市

門真市は、合同会社DMM.comとの協働でシティプロモーション推進事業の一環として、門真市の魅力を発信する「魅力発信チーム」の第一期メンバーの募集を開始しました。

◆門真市シティプロモーション推進事業について

門真市では、若年層や子育て世帯の移住・定住を促進し、将来にわたって安心して暮らせるまちをめざして、シティプロモーションに取り組んでいます。市民の暮らしや想いに根差した“門真らしさ”を発信することで、門真市を認知、興味・関心をもってもらい、門真市への来訪者増加を目的としています。

◆魅力発信チームについて

門真市の魅力をInstagramで発信する市民PRチームです。門真市のまだ知られていない魅力を再発見し、広く発信することで、市内外の方に門真市を認知していただき、実際に訪れてもらうこと（移住・定住の促進も含む）をめざしています。また、この活動そのものが、門真市の新たな魅力となることも目標の一つです。門真市民や門真が好きな人だからこそ知っている、ひと・お店・イベント・風景・モノなど、リアルなまちの魅力を発信していきます。

◆魅力発信チーム募集要項

募集ページ：https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kikakuzaisei/5/2/4/36884.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78573/table/95_1_268bfed7220c795428bda6bce0069f75.jpg?v=202510310857 ]