『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』バージョンアップで新機能解禁！！「神を欺く者、シードラゴン・カノン」期間限定登場！

株式会社ファイブクロス

株式会社ファイブクロスは、スマホRPGゲーム『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』（聖闘士星矢GSS）において、「シードラゴン・カノン」が登場する期間限定イベントを開始したことを発表いたしました。

■「シードラゴン・カノン」期間限定登場！

開催期間：10月30日（木）5:00～11月13日（木）4:59

イベント期間中、SSR「シードラゴン・カノン」の出現確率が大幅にアップ！

SSR確定時に40%の確率でSSR「シードラゴン・カノン」を獲得可能！

さらに、40回召喚でSSR「シードラゴン・カノン」確定！

期間限定召喚チケットを使用してSSR「シードラゴン・カノン」を手に入れよう！

※闘士を重複獲得時は闘士進化に使用可能な闘士メダルを入手できます。

■新機能「闘士覚醒」開放

開放時間：10月29日メンテナンス後

入り口：メイン画面⇒闘士⇒覚醒

新機能「闘士覚醒」が開放されます。

闘士レベル120以上・好感度5以上・最大進化に達した闘士が覚醒可能になります。

闘士を覚醒させると、新しいスキルが開放されます。

さらに覚醒させることで、新スキルのレベルを上げることができます。

■新機能「フィギュアカラーリング」開放

開放時間：10月29日メンテナンス後

入り口：メイン画面⇒フィギュア

フィギュアを★5まで育成すると、フィギュアの「カラーリング」機能が開放されます！

フィギュアのカラーリングによって特殊なステータスボーナスを得られるほか、フィギュアレベルの上限を上げることができます。

※詳細はゲーム内よりご確認ください

■ゲームの最新情報はこちらから

・ゲーム公式サイト：https://seiya-gss.com

・X（旧Twitter）公式アカウントをフォロー：https://x.com/Seiya_GSS

・LINE公式アカウントを友だち追加：https://lin.ee/Vrgrbcd

・LINE公式オープンチャットに参加：https://x.gd/KcEvV

■ゲーム概要

タイトル名：『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』

ゲームジャンル：3DリアルタイムバトルRPG

リリース日：2025年7月3日(木)

対応OS：iOS / Android

価格：ダウンロード無料（アプリ内課金あり）

コピーライト：(C) 車田正美／東映アニメーション (C) FIVECROSS

■『聖闘士星矢』とは

『聖闘士星矢』（セイントセイヤ）は、車田正美原作による星座やギリシャ神話をモチーフにした漫画作品であり、1980年代の日本の少年誌界隈を席巻しただけでなく、世界的にも人気を誇る名作です。

全世界でのコミックスの累計発行部数は5000万部を超え、アニメ化をはじめ、数多くの関連メディアやヒット商品を生み出しました。

アニメでは、1986年から1989年にかけてアニメオリジナルエピソードを含む全114話のテレビシリーズが放送され、後にオリジナルビデオアニメーションとして『冥王ハーデス編』が製作されるなど、現在までに多くの関連作品が世に生み出されています。

「ペガサス流星拳！」などの名台詞や、少年誌ならではの熱いバトルシーンで、原作漫画の連載から40年近く経った現在も、世界中のファンから愛され続けている作品です。