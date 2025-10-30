【本人コメント有り】 第２弾はASKA！「tiny desk concerts JAPAN」音源配信 《10/31（金）配信開始》
米国ラジオ局「NPR」による人気企画の日本版として、2024年に放送開始した「tiny desk concerts JAPAN」の音源配信第２弾は「ASKA」！ 10/31（金）より、Apple Music・Spotify・YouTube Musicなど各種音楽ストリーミングサービスにて配信開始！ 番組で披露した極上の歌声を、配信でもお届けします。
- レジェンド・ASKAが、90年代の“あの名曲”を、番組限定アレンジでお届け！
今年デビュー46年目、最近はマレーシアや台湾などアジアでのコンサートを行うなど、国際的に活躍するASKAが、総勢9名のミュージシャンを率いてtiny desk concerts JAPANに初降臨！
今回tiny desk concerts JAPANの出演にあたり、ASKAが用意したのは名曲ばかりの全5曲。
「SAY YES」をはじめとするCHAGE and ASKA時代の大ヒット曲や、「はじまりはいつも雨」などソロとなってからの代表曲も披露。さらに大ヒット曲「僕はこの瞳で嘘をつく」は番組限定のジャジーなアレンジも。
東京・渋谷のNHK放送センターで演奏した、他では聴けない「オリジナルで最高」な音楽体験をぜひ配信でご体験ください。
★配信楽曲一覧 【tiny desk concerts JAPAN「ASKA」より全5曲】
はじまりはいつも雨 / SAY YES / 僕はこの瞳で嘘をつく/太陽と埃の中で / PRIDE
◆祝・配信決定！ASKAからのコメント到着
CHAGE&ASKAがデビュー（1979年）した時、NHKに出演するにはオーディションがありました。
そのオーディションに受からなくてはNHKの歌番組には出演できなかった。
先日の、この「tiny disk consert」に出演させていただいた。
NHK、面白いことやるよなぁ。
お客さんはNHK職員のみ。
また、これみなさん盛り上げてくれるんだ。
NHKは全世界で放送されてます。
今度は、そのライブをサブスク配信（音源のみ）にするという。
若い力が放送局の在り方を変えてる。
時代は、どんどん変化してるなぁ。
すごく楽しい時間でした。また、声をかけてください。
★出演者一覧
Vo/Gt：ASKA
Pf：澤近 泰輔 Sawachika Taisuke
Ds：小田原 豊 Odawara Yutaka
B：荻原 基文 Ogiwara Motofumi
Gt：鈴川 真樹 Suzukawa Masaki
Gt：古川 昌義 Furukawa Masayoshi
Vl：クラッシャー木村 Crusher Kimura
Sax：David Negrete
B-Vo：藤田 真由美 Fujita Mayumi
B-Vo：結城 安浩 Yuki Yasuhiro
★予定配信プラットフォーム（一部）※ストリーミング限定
Apple Music, Amazon Music, Spotify, YouTube Music, LINE MUSIC など
- 「tiny desk concerts JAPAN」とは？
アメリカの公共放送NPR（National Public Radio）がネット展開し、全世界にブームを巻き起こした音楽コンテンツ。「小さな机のコンサート」というタイトルの音楽プラットフォームは、NPRが2008年にインターネットでスタートさせました。アーティストたちは文字通り「NPRオフィスの小さな机」でパフォーマンスし、斬新なコンセプトから生まれたオーガニックなサウンドと親密なライブの雰囲気で、瞬く間に全米の人気コンテンツに成長、そしてパンデミックを経て人気は全世界に飛び火、今やそのラインナップはテイラー・スウィフト、BTSを筆頭に世界のビッグネームの多数を網羅、日本のアーティストたちにとっても憧れのプラットフォームとなっています。
NHK総合 日曜深夜（月に１回放送）
【番組HP】https://www.nhk.jp/p/ts/KXVP6WG6VM/
NHK ONEで見逃し放送中！＜11/3（月）0:39まで！＞
tiny desk concerts JAPAN「STUTS with friends」
NHKオフィスという親密な空間から届けられる「tiny desk concerts JAPAN」に今注目を集める
プロデューサー・トラックメイカーのSTUTSが登場！スタジオには、STUTSが愛するシンガー、ラッパーたちも数多く参加。個性豊かな彼らがSTUTSのMPCで生み出されるビートに歌とラップで呼応します。
披露される８曲は、番組史上最大規模の出演者数のエネルギーを集約させた番組だけのSPアレンジ。tiny deskならではの臨場感あふれるサウンドで、MPCのタッチ音や弦楽器の細やかな表情、声の質感、息遣いまでを、ぜひあなたの目と耳で体感してください。
＜出演＞
MPC / Syn / Vo：STUTS
Cb：岩見継吾
Pf：高橋佑成
Gt：仰木亮彦
Dr：吉良創太
Sax / Fl：武嶋 聡
Vl：須原 杏
Vl：町田 匡
Vc：林田順平
Vo / Cho：Maya Hatch
Vo / Cho：butaji
＜Guest＞
Yo-Sea
NENE
Kohjiya
Daichi Yamamoto
Campanella
Ryugo Ishida
SANTAWORLDVIEW
仙人掌
鎮座DOPENESS
これまでのエピソードは、アメリカ本国のtiny desk concerts、もしくはNHK ワールド JAPANのYouTubeでご覧いただけます (※ワールドの動画は前編・後編に分かれています)