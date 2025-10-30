【本人コメント有り】 第２弾はASKA！「tiny desk concerts JAPAN」音源配信　《10/31（金）配信開始》

株式会社NHKエンタープライズ

米国ラジオ局「NPR」による人気企画の日本版として、2024年に放送開始した「tiny desk concerts JAPAN」の音源配信第２弾は「ASKA」！ 10/31（金）より、Apple Music・Spotify・YouTube Musicなど各種音楽ストリーミングサービスにて配信開始！ 番組で披露した極上の歌声を、配信でもお届けします。

- レジェンド・ASKAが、90年代の“あの名曲”を、番組限定アレンジでお届け！

今年デビュー46年目、最近はマレーシアや台湾などアジアでのコンサートを行うなど、国際的に活躍するASKAが、総勢9名のミュージシャンを率いてtiny desk concerts JAPANに初降臨！

今回tiny desk concerts JAPANの出演にあたり、ASKAが用意したのは名曲ばかりの全5曲。

「SAY YES」をはじめとするCHAGE and ASKA時代の大ヒット曲や、「はじまりはいつも雨」などソロとなってからの代表曲も披露。さらに大ヒット曲「僕はこの瞳で嘘をつく」は番組限定のジャジーなアレンジも。

東京・渋谷のNHK放送センターで演奏した、他では聴けない「オリジナルで最高」な音楽体験をぜひ配信でご体験ください。

★配信楽曲一覧 【tiny desk concerts JAPAN「ASKA」より全5曲】

はじまりはいつも雨 / SAY YES / 僕はこの瞳で嘘をつく/太陽と埃の中で / PRIDE

◆祝・配信決定！ASKAからのコメント到着

CHAGE&ASKAがデビュー（1979年）した時、NHKに出演するにはオーディションがありました。

そのオーディションに受からなくてはNHKの歌番組には出演できなかった。

先日の、この「tiny disk consert」に出演させていただいた。

NHK、面白いことやるよなぁ。

お客さんはNHK職員のみ。

また、これみなさん盛り上げてくれるんだ。

NHKは全世界で放送されてます。

今度は、そのライブをサブスク配信（音源のみ）にするという。

若い力が放送局の在り方を変えてる。

時代は、どんどん変化してるなぁ。

すごく楽しい時間でした。また、声をかけてください。

★出演者一覧

Vo/Gt：ASKA

Pf：澤近 泰輔 Sawachika Taisuke

Ds：小田原 豊 Odawara Yutaka

B：荻原 基文 Ogiwara Motofumi

Gt：鈴川 真樹 Suzukawa Masaki

Gt：古川 昌義 Furukawa Masayoshi

Vl：クラッシャー木村 Crusher Kimura

Sax：David Negrete

B-Vo：藤田 真由美 Fujita Mayumi

B-Vo：結城 安浩 Yuki Yasuhiro

★予定配信プラットフォーム（一部）※ストリーミング限定

Apple Music, Amazon Music, Spotify, YouTube Music, LINE MUSIC など

- 「tiny desk concerts JAPAN」とは？

アメリカの公共放送NPR（National Public Radio）がネット展開し、全世界にブームを巻き起こした音楽コンテンツ。「小さな机のコンサート」というタイトルの音楽プラットフォームは、NPRが2008年にインターネットでスタートさせました。アーティストたちは文字通り「NPRオフィスの小さな机」でパフォーマンスし、斬新なコンセプトから生まれたオーガニックなサウンドと親密なライブの雰囲気で、瞬く間に全米の人気コンテンツに成長、そしてパンデミックを経て人気は全世界に飛び火、今やそのラインナップはテイラー・スウィフト、BTSを筆頭に世界のビッグネームの多数を網羅、日本のアーティストたちにとっても憧れのプラットフォームとなっています。

NHK総合 日曜深夜（月に１回放送）

【番組HP】https://www.nhk.jp/p/ts/KXVP6WG6VM/

NHK ONEで見逃し放送中！＜11/3（月）0:39まで！＞

tiny desk concerts JAPAN「STUTS with friends」

NHKオフィスという親密な空間から届けられる「tiny desk concerts JAPAN」に今注目を集める

プロデューサー・トラックメイカーのSTUTSが登場！スタジオには、STUTSが愛するシンガー、ラッパーたちも数多く参加。個性豊かな彼らがSTUTSのMPCで生み出されるビートに歌とラップで呼応します。

披露される８曲は、番組史上最大規模の出演者数のエネルギーを集約させた番組だけのSPアレンジ。tiny deskならではの臨場感あふれるサウンドで、MPCのタッチ音や弦楽器の細やかな表情、声の質感、息遣いまでを、ぜひあなたの目と耳で体感してください。

＜出演＞

MPC / Syn / Vo：STUTS

Cb：岩見継吾

Pf：高橋佑成

Gt：仰木亮彦

Dr：吉良創太

Sax / Fl：武嶋 聡

Vl：須原 杏

Vl：町田 匡

Vc：林田順平

Vo / Cho：Maya Hatch

Vo / Cho：butaji

＜Guest＞

Yo-Sea

NENE

Kohjiya

Daichi Yamamoto

Campanella

Ryugo Ishida

SANTAWORLDVIEW

仙人掌

鎮座DOPENESS

これまでのエピソードは、アメリカ本国のtiny desk concerts、もしくはNHK ワールド JAPANのYouTubeでご覧いただけます (※ワールドの動画は前編・後編に分かれています)