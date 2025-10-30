フェラーリ専門誌「スクーデリア 149号」を10月30日（木）に発売「849テスタロッサ」や39億円の「デイトナSP3」などを収録
カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部はフェラーリ専門誌「スクーデリア 149号」を2025年10月30日（木）に発売いたします。スクーデリアは1995年創刊、今年で30周年を迎えるフェラーリ専門誌で、フェラーリオーナー様や愛好家の方々に広く購読をいただいております。
2025年の秋号では表紙と巻頭グラビアに849テスタロッサを収録。1956年に登場した500TR以来、代々伝説のネーミングとなっているテスタロッサが遂に復活しました。ベルリネッタ、スパイダー、アセットフィオラーノの各モデルを全26ページにて詳細をレポートしています。またペブルビーチ・コンクールデレガンス2025より、250LM、240アメリカーナなどの往年の受賞車両を解説。ペブルビーチを彩るヴィンテージ・フェラーリの美しさをご堪能いただきます。
その他、ベアシャシーが先行公開されたフル電動モデル、エレットリカや39億円で落札されたデイトナSP3、イタリアのモデナで開催された、カヴァリーノ・クラシック・モデナ2025も収録。ジウジアーロがデザインしたフェラーリGG50の20周年とともに、ジウジアーロのアトリエを特別取材させていただくなど、多彩な内容と圧倒的なグラフィックで世界からフェラーリカルチャーをお届けしています。
CONTENTS
012 Pebble Beach Concours d’Elegance 2025
ペブルビーチを彩る跳ね馬たち
032 849 Testarossa
往年のビッグネーム「テスタロッサ」が復活！
058 Cavallino Classic Modena 2025
世界中の跳ね馬が聖地モデナの三つ星を目指す
076 Elettrica
フル電動モデル「エレットリカ」のペアシャシーを公開
078 GG50 20th Anniversary
ジウジアーロが手がけたフェラーリ達
084 CASA FERRARI &CONCORSO FERRARI in Pebble Beach
10周年を迎えたペブルビーチのレーシング・ヘリテイジを称えて
106 DAYTONA SP3 for Charity Auction
2600万ドルで落札されたテイラーメイドモデル
111 ジウジアーロ生誕の地、ガレッシオを訪ねて
教会画に注力する画家「GG」の今
122 「ロッソ・スクーデリア」が大型サービスセンターを開設
124 「Ristorante Cavallino」の注目メニュー「SUPER CARS」
タイトル：「スクーデリア NO.149 」
発売日：2025年10月30日（木）
定価：3,650円（税込）
体裁：ムック 132ページ ISBN-10：4777028674
発行・発売：カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部
購入先(Amazon) :
https://amzn.asia/d/4hQJI1F
スクーデリアWEB :
https://www.scuderia-mag.com/