フェラーリ専門誌「スクーデリア 149号」を10月30日（木）に発売「849テスタロッサ」や39億円の「デイトナSP3」などを収録

カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部はフェラーリ専門誌「スクーデリア 149号」を2025年10月30日（木）に発売いたします。スクーデリアは1995年創刊、今年で30周年を迎えるフェラーリ専門誌で、フェラーリオーナー様や愛好家の方々に広く購読をいただいております。



2025年の秋号では表紙と巻頭グラビアに849テスタロッサを収録。1956年に登場した500TR以来、代々伝説のネーミングとなっているテスタロッサが遂に復活しました。ベルリネッタ、スパイダー、アセットフィオラーノの各モデルを全26ページにて詳細をレポートしています。またペブルビーチ・コンクールデレガンス2025より、250LM、240アメリカーナなどの往年の受賞車両を解説。ペブルビーチを彩るヴィンテージ・フェラーリの美しさをご堪能いただきます。



その他、ベアシャシーが先行公開されたフル電動モデル、エレットリカや39億円で落札されたデイトナSP3、イタリアのモデナで開催された、カヴァリーノ・クラシック・モデナ2025も収録。ジウジアーロがデザインしたフェラーリGG50の20周年とともに、ジウジアーロのアトリエを特別取材させていただくなど、多彩な内容と圧倒的なグラフィックで世界からフェラーリカルチャーをお届けしています。



CONTENTS





012 Pebble Beach Concours d’Elegance 2025


ペブルビーチを彩る跳ね馬たち





032 849 Testarossa


往年のビッグネーム「テスタロッサ」が復活！





058 Cavallino Classic Modena 2025


世界中の跳ね馬が聖地モデナの三つ星を目指す





076 Elettrica


フル電動モデル「エレットリカ」のペアシャシーを公開





078 GG50 20th Anniversary


ジウジアーロが手がけたフェラーリ達





084 CASA FERRARI &CONCORSO FERRARI in Pebble Beach


10周年を迎えたペブルビーチのレーシング・ヘリテイジを称えて





106 DAYTONA SP3 for Charity Auction


2600万ドルで落札されたテイラーメイドモデル




111 ジウジアーロ生誕の地、ガレッシオを訪ねて


教会画に注力する画家「GG」の今



122 「ロッソ・スクーデリア」が大型サービスセンターを開設



124 「Ristorante Cavallino」の注目メニュー「SUPER CARS」



タイトル：「スクーデリア NO.149 」


発売日：2025年10月30日（木）


定価：3,650円（税込）


体裁：ムック 132ページ ISBN-10：4777028674


発行・発売：カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部



