経済予測プラットフォーム『xenoBrain』、1万5,000業界の5年先市場規模予測に「パーソナライズAI解説コメント」機能を追加

株式会社xenodata lab.

株式会社xenodata lab.（本社：東京都台東区、代表取締役：関 洋二郎）は、経済予測プラットフォーム『xenoBrain』において、国内1万5,000業界を対象にした5年先の市場規模予測に、「パーソナライズAI解説コメント」機能を追加しました。

本機能は、当社独自の予測AIが算出する業界市場規模予測および予測根拠分析に対し、Anthropic社の世界最高水準の対話型生成AI「Claude」との連携により、ユーザーの業務内容に応じた解説コメントと具体的な推奨アクションを自動生成するものです。

これにより、中期経営計画・予算策定時の留意点の自動抽出、新規事業参入可否の自動評価などが可能になります。市場予測結果を踏まえて「自社がどう動くべきか」を即座に把握でき、データに基づく迅速で質の高い意思決定を実現します。

■開発背景：5年先を見据えた「市場選択と投資判断」の高度化を支援

xenoBrainはこれまで、1万5,000業界の5年先市場規模予測と、その変動要因（市況価格・需給・マクロ環境など）をもとに、中期的な市場動向を分析できる仕組みを提供してきました。しかし、予測データや分析要因を理解するためには、一定の知識や数値を読み解く手間が必要でした。

こうした課題を解消し、誰もが直感的に活用できるよう、業界市場規模予測に新たにAI解説コメント機能を搭載しました。本機能のリリースは、先日提供を開始した上場企業の1年先業績予測、上場/未上場企業50万社の5年先業績予測に続く第三弾となります。

本機能では、当社独自の予測AIと「Claude」の融合により、xenoBrainの予測結果や要因分析、外部機関の見通しなどをもとに、「なぜこの市場は成長（または縮小）が見込まれるのか」「どの要因に注目すべきか」を自動で要約します。これにより、従来の数値中心の分析を、経営や事業企画の意思決定に直結する「言語化された洞察」へと変換しています。

■新機能「業界市場規模予測 AI解説コメント」の特徴

本機能は、xenoBrainの強みであるAI予測を具体的なアクションに繋げるための新機能です。

以下の3つの特徴により、ユーザーの意思決定を新たな次元へと引き上げます。

- 独自AIによる高精度な「経済予測」xenoBrainの予測AIが算出した5年先の業界別市場規模予測およびその根拠分析をもとに、成長・縮小トレンドと主要ドライバーを要約・解説します。- Claude連携による解説コメント自動生成xenoBrainの予測結果と根拠分析をもとに、Claudeが解説コメントを作成。さらに、他の調査機関が発表している市場予測との比較分析も加え、ビジネスの意思決定に直結する多角的なインサイトを提供します。- パーソナライズ機能による具体的な「アクション提案」ユーザーが入力した業務内容に基づき、その立場に最適化されたアクションを提案します。さらに、企業独自の戦略や過去の知見といった「自社ナレッジ」を反映させることも可能です。これにより、組織の経験や方針を反映した、より質の高い分析とアクションプランを全社で共有・活用できます。

■ 想定ユースケース

- 中期経営計画・予算策定時の留意点の自動抽出- 新規事業参入可否の自動評価- 業界動向レポート作成時の調査結果の自動生成 など

■ 経済予測プラットフォーム『xenoBrain』について

『xenoBrain』は、経済ニュースや企業開示資料、統計データなど、膨大な情報を独自のAIで解析し、企業業績や素材価格、業界需要など様々な経済情報を予測するプラットフォームです。

帝国データバンクやダウジョーンズと提携することで、7万の経済指標、50万社の企業情報、1万5,000の業界情報といった国内最大級の経済データ基盤を基に、高精度な予測を提供し、事業会社や金融機関の経営意思決定をサポートします。

サービスサイト： https://service.xenobrain.jp/

■ ゼノデータ・ラボの会社概要

会社名：株式会社xenodata lab.

所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野3-10-4 グローシア上野302

設立年月日：2016年2月12日

代表者：代表取締役 関 洋二郎

URL：https://www.xenodata-lab.com/

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社xenodata lab. 広報担当

Email：pr@xenodata-lab.com