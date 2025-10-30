11/3(月祝)横浜にて、大型メンズ対バン「楽遊BOYSフェス」3カ月ぶりの開催！総勢14組が熱いパフォーマンスで火花を散らす！

株式会社アイドリーム

全国BOYSユニット情報誌「楽遊BOYS PASS」が主催するメンズ対バンイベント「楽遊BOYSフェス」。数多くのメンズアイドルが出演する当イベントは、通常のライブのほかバラエティ企画コーナーなどもあり、毎回大きな盛り上がりを見せている。会場となるYOKOHAMA COAST garage+がJR横浜駅直結ということもあり、アクセスの良さもその魅力のひとつだ。

前回の開催から3カ月の期間を経て、更にパワーアップして帰って来た「楽遊BOYSフェス」。11/3(月)は祝日開催ということもあり、通常よりもたっぷりとライブを堪能できるタイムテーブルとなっている。全14組のうち10組が30分ライブを披露するボリューム感は、なかなか他では味わえない。

14:45からは、当イベント名物のミクチャ公式番組「楽遊のさきどり★BOYS」も配信。いつものステージとは違ったアイドルたちの姿が見られるということで、出演者以外のファンからも幅広く人気を博している。MCを務めるグレープカンパニー所属のピン芸人「トミドコロ」をはじめ、今回はどのようなトークが炸裂するのか目が離せない。

音楽の秋は「楽遊BOYSフェス」で推しのライブを満喫しよう！

『楽遊BOYSフェス -音楽の秋！文化の日SP-』

【日程】2025年11月3日(月祝)

【会場】YOKOHAMA COAST garage+

【時間】開場12:00 / 開演12:30

【料金】

◆最前席：7,000円 (限定10席)

◆前方エリア：5,000円

◆一般エリア：3,000円

※当日別途1D ※再入場1D

※最前席のみ椅子のご用意がございます。ライブ中はご起立いただけますが、ミクチャ生配信番組『楽遊のさきどり☆BOYS』放送中のみ着席のご協力をお願いいたします。

【出演者】

PANBE / Darli'a / MEID / 少年秘密俱楽部 / BREAK THROUGH / SYANK / SAWAGE / ARC∀THAЯ / ふぉちゅん / Nst. / My SnoozzZ / Catharsis～カタルシス～ / WASURE HEART / Aym.

【ミクチャ生配信番組】

『楽遊のさきどり☆BOYS』

【MC】トミドコロ/本田唯生（MEID）

【出演者】

◆MEID（天宮寺駈・一ノ瀬仁）

◆PANBE（犬束祐帆・三村杏樹）

◆Darli'a（羽鳥駿太・森嶋駿平）

◆ARC∀THAЯ（YOMA・RAO）

【イベント詳細・ご予約はコチラから】

https://tiget.net/events/435244

≪楽遊BOYS PASS公式X≫

https://x.com/boys_pass