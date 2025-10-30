ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：落合陽一、代表取締役社長：村上泰一郎、以下PxDT）は、2025年9月14日にグランドオープンした「本家しぶそば 渋谷道玄坂店」において、透明ディスプレイ型AI通訳ツール「VUEVO Display（ビューボ ディスプレイ）」の実証実験を開始しました。

本取り組みは、「そば×先端ソリューション」という新しい組み合わせによる接客体験の創出を通じて、飲食店における多言語対応・アクセシビリティ支援の有効性を検証するものです。来街者の多様化が進む渋谷エリアにおいて、飲食店が果たす“情報アクセシビリティのハブ”としての役割を強化し、より開かれたまちづくりに貢献します。

■実証実験の背景と狙い

ピクシーダストテクノロジーズ、渋谷の新名所「本家しぶそば 渋谷道玄坂店」にVUEVO Displayを実証導入

渋谷の再開発エリアの中でもとりわけ象徴的な「道玄坂」に、5年ぶりに復活した「本家しぶそば 渋谷道玄坂店」。その開業にあたり、PxDTは「VUEVO Display」の実証導入を通じて、以下のような接客課題に対する効果検証を行います。

■本家しぶそば 渋谷道玄坂店のコメント

- 海外観光客との注文時コミュニケーションの円滑化（100種類以上の言語に対応）- コミュニケーションの可視化によるユニバーサル接客の可能性- ランチタイム等、忙しい時間帯におけるスタッフの対応負荷の軽減

「今回の導入により、想定を上回る多くの海外観光客にご利用いただき、特に英語圏とアジア圏のお客様が半数ずつを占める結果となりました。スタッフもスムーズに操作を習得し、短時間で使いこなせるようになっています。また、日本人・インバウンドのお客様を問わず、常時英語字幕を表示したところ、画面を見て喜ぶ方や写真を撮る方も多く、その後のコミュニケーションにも発展しました。

結果として、海外のお客様との会話に不安を感じていたスタッフの心理的負担も軽減されたと感じています。」（株式会社東急グルメフロント 本家しぶそば店長 高砂様）

【施設情報】

本家しぶそば 渋谷道玄坂店

所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目

アクセス：渋谷駅より徒歩3分（道玄坂中腹）

運営：株式会社東急グルメフロント

■今後の展開

PxDTは、飲食・観光・公共領域における「言語によるコミュニケーションバリアを越える接客体験」の社会実装を進めており、VUEVOシリーズを活用した共創パートナーとの取り組みも拡大中です。渋谷をはじめとした多様な都市において、日本の“おもてなし”を次世代型にアップデートする実証的導入を広げていきます。

■「VUEVO Display（ビューボディスプレイ）」について

「VUEVO Display」は、「VUEVO」で培った技術と多言語翻訳機能・透明ディスプレイを組み合わせ、会話の字幕をリアルタイムで透明ディスプレイの両面に表示することができます。聴覚障がい者/難聴者との会話・外国語での会話、どちらの場面においても相手のジェスチャーや表情を見ながら、自然な対面コミュニケーションを実現できます。

https://vuevo.net/display

■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

会社設立 2017年5月

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号

URL https://pixiedusttech.com/

※VUEVO / VUEVO Display及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。