２０２５Ｊユースカップ　第31回Ｊリーグユース選手権大会　準々決勝、準決勝、決勝を無料ライブ配信

スポーツナビ株式会社

スポーツナビは、11月2日（日）～16日（日）に開催される「２０２５Ｊユースカップ 第31回Ｊリーグユース選手権大会 ノックアウトラウンド準々決勝、準決勝、決勝」をライブ配信いたします。

「Ｊユースカップ」は公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人 日本プロサッカーリーグが主催するU-15～U-17の選手を主な対象とした大会です。日本代表選手として活躍している三笘薫選手、堂安律選手、久保建英選手なども過去に出場しており、日本サッカー界における重要な育成の場として開催されています。

今大会においてはスポーツナビで準々決勝、準決勝、決勝を無料でライブ配信を実施します。

【配信日程】

11月2日（日） 準々決勝 第1試合_10:30K.O.／第2試合_14:00K.O.

11月3日（月・祝） 準々決勝 第1試合_10:30K.O.／第2試合_14:00K.O.

11月9日（日） 準決勝 第1試合_10:30K.O.／第2試合_14:00K.O.

11月16日（日） 決勝 13:00K.O.

【視聴方法】

PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ（iOS版、Android版）

スポーツナビ配信URL：https://sports.yahoo.co.jp/livestream/

【大会概要】

大会名称：２０２５Ｊユースカップ 第31回Ｊリーグユース選手権大会

主催：公益財団法人日本サッカー協会／公益社団法人 日本プロサッカーリーグ

共催：一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟

参加チーム：2025シーズンのＪ１・Ｊ２・Ｊ３に所属するＪクラブアカデミー(Ｕ-１８チームを保有していない高知を除く59チーム)、2024シーズンの結果を受けてJリーグを退会したクラブのアカデミーチーム(岩手、YS.横浜)、日本クラブユース連盟からTown Club CUP 2024の結果を踏まえて推薦されたチーム(三菱養和、SOLTILO CHIBA、塩釜FC)の合計64チームが参加。

大会期間：3月16日（日）～11月16日（日）

大会方式：

１.1stラウンド：グループごとに総当たり1回戦制のリーグ戦を行う

２.2ndラウンド：１.の上位チームと下位チームに分かれてリーグ戦を行う

（１回戦制、１.と同カードは行わず、各チーム2試合で終了) ３.ノックアウトラウンド：２.の上位グループ1位が参加、ノックアウト方式による1回戦制トーナメントを行う