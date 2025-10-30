２０２５Ｊユースカップ　第31回Ｊリーグユース選手権大会　準々決勝、準決勝、決勝を無料ライブ配信

スポーツナビは、11月2日（日）～16日（日）に開催される「２０２５Ｊユースカップ　第31回Ｊリーグユース選手権大会　ノックアウトラウンド準々決勝、準決勝、決勝」をライブ配信いたします。



「Ｊユースカップ」は公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人 日本プロサッカーリーグが主催するU-15～U-17の選手を主な対象とした大会です。日本代表選手として活躍している三笘薫選手、堂安律選手、久保建英選手なども過去に出場しており、日本サッカー界における重要な育成の場として開催されています。



今大会においてはスポーツナビで準々決勝、準決勝、決勝を無料でライブ配信を実施します。




【配信日程】
11月2日（日）　準々決勝　第1試合_10:30K.O.／第2試合_14:00K.O.
11月3日（月・祝）　準々決勝　第1試合_10:30K.O.／第2試合_14:00K.O.
11月9日（日）　準決勝　第1試合_10:30K.O.／第2試合_14:00K.O.
11月16日（日）　決勝　13:00K.O.




【視聴方法】
PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ（iOS版、Android版）
スポーツナビ配信URL：https://sports.yahoo.co.jp/livestream/




【大会概要】
大会名称：２０２５Ｊユースカップ 第31回Ｊリーグユース選手権大会
主催：公益財団法人日本サッカー協会／公益社団法人 日本プロサッカーリーグ
共催：一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟



参加チーム：2025シーズンのＪ１・Ｊ２・Ｊ３に所属するＪクラブアカデミー(Ｕ-１８チームを保有していない高知を除く59チーム)、2024シーズンの結果を受けてJリーグを退会したクラブのアカデミーチーム(岩手、YS.横浜)、日本クラブユース連盟からTown Club CUP 2024の結果を踏まえて推薦されたチーム(三菱養和、SOLTILO CHIBA、塩釜FC)の合計64チームが参加。



大会期間：3月16日（日）～11月16日（日）



大会方式：
１.1stラウンド：グループごとに総当たり1回戦制のリーグ戦を行う
２.2ndラウンド：１.の上位チームと下位チームに分かれてリーグ戦を行う
（１回戦制、１.と同カードは行わず、各チーム2試合で終了) ３.ノックアウトラウンド：２.の上位グループ1位が参加、ノックアウト方式による1回戦制トーナメントを行う