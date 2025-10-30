【男性化粧品ブランド初！単独実施*】BULK HOMMEのサンプリング自動販売機が池袋・サンシャインシティに期間限定で登場！SNSで話題の『THE HAIR OIL』を体験しよう。

株式会社バルクオム

メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」(以下、バルクオム／運営：株式会社バルクオム、代表取締役CEO：野口卓也)は、2025年11月1日（土）より、サンシャインシティ 専門店街アルパ B1にて、サイネージ型自販機”AIICO”（株式会社アドインテ）を使った『THE HAIR OIL』のサンプリングキャンペーンを実施いたします。

※男性化粧品ブランドによるAIICO自動販売機単独サンプル配布の事例（株式会社アドインテ調べ）

実施背景

『THE HAIR OIL』は、発売日の2025年9月下旬に実施したX（旧Twitter）投稿キャンペーンで、ハッシュタグ「#香り映えヘアオイル」が国内トレンド2位*を記録しました。SNSでの盛り上がりを受け、10月10日から全国22か所の温浴施設で開催した体験キャンペーンも、オンライン上での話題をリアルな体験につなげる新たな試みとして、多くの反響をいただきました。

この流れをさらに拡大し、“街中でも手軽に体験できる新たな接点”として、自動販売機AIICOを活用したサンプリング施策を実施します。従来、サンプル自動販売機は主に女性向け化粧品や日用品での展開が中心でしたが、今回は男性化粧品ブランドとしてAIICO自動販売機初の単独展開を実現しました。

気軽に試せる体験を通じて、『THE HAIR OIL』の認知度向上と、男性が自然に美容に触れられる機会の創出を目指します。



※X（旧Twitter）上での「#香り映えヘアオイル」トレンド順位（日本国内2位）は、2025年9月25日15:27～17:47の間に記録されたもので、株式会社Galanteが独自に取得した分析データに基づいています。本データはX公式の広告データとは異なります。

自動販売機サンプリングの特徴

□ アクセスしやすい場所で体験できる

池袋・サンシャインシティに設置された自動販売機で、忙しい日常の中でも生活動線上で気軽に体験できます。街中や駅構内などアクセスの良い場所に設置され、男性が自分のペースで自然に美容に触れられる新しい体験の場を提供します。

□ プライベートな空間で香りや使用感を試せる

サンプルはパウチタイプのため、その場で試すのはもちろん、自宅に持ち帰ってもお使いいただけます。周囲の目を気にせず、髪や手肌で香りやテクスチャを確かめられるので、男性も心理的ハードルなく自然にセルフケアを楽しめます。

□ QRコードで簡単にサンプルを受け取れる

LINE公式アカウントを友だち追加するだけのシンプルなフローにすることで、「美容は特別なものではなく、日常の一部」という意識を自然に浸透させることができ、男性が自分自身のケアに取り組む楽しさと満足感を体験できる、新しいタッチポイントとしての価値を創出します。

開催概要

設置場所：

〒170-8630

東京都豊島区東池袋３丁目１サンシャインシティ 専門店街アルパ B1 西入口

実施期間：

2025年11月1日（土）～11月30日（日）

体験フロー：

自販機に表示されたQRコードからLINE公式アカウントを友だち追加

サンプル受け取り用QRコードを発行

自販機にQRコードをかざしてサンプルを受け取り

サンプリング製品：

THE HAIR OIL サンプルパウチ 1mL［非売品］

「THE HAIR OIL」の製品詳細

【THE HAIR OIL】\2,420（税込） / 内容量：70mL香りを纏う、美滴ヘアオイル。

髪になじませた瞬間、フローラルフルーティの香りが広がるヘアオイル。濡れた髪にも、乾いた髪にも、手肌にも使えるマルチユース仕様。

美容液を連想させるやや重めでとろみのあるテクスチャが、髪の1本1本をコーティング。ベタつきなく髪にツヤとまとまりを与え、なりたいヘアスタイルにコントロールします。

バルクオムとは

- 99％植物由来のマルチオイル環境負荷の高いシリコンや鉱物油は使用せず、髪の毛に動きを与え、健康的なツヤを取り戻すオレイン酸やリノール酸を豊富に含んだ15種類の植物エキスを厳選し独自ブレンドしました。- 乾いた髪にも、濡れた髪にもドライヤー前の髪のダメージケアとしても、ナチュラルなヘアスタイルを作るスタイリング剤としても使えます。- さりげない香りバルクオムのフローラルフルーティの香りが広がった後、時間と共に少しずつ変化し、やや甘めのフローラルやムスクの香りがほんのりと残ります。

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに、"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランドです。全てのプロダクトは「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。五感に訴えかける贅沢な泡体験や心地よい香りなど、プロダクトを通して驚きや感動を与えられるようにデザインしています。日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・アメリカをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。

アワード受賞歴- 2019年 Cosmoprof Awards 2019 グランプリ「THE SHAMPOO」- 2020年 Pure Beauty Global Award 2020 グランプリ「THE FACE WASH」会社概要

社名 ：株式会社バルクオム（BULK HOMME Co., Ltd.）

所在地 ：〒1070052 東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル2F

代表者 ：代表取締役CEO 野口卓也

設立 ：2017年5月19日

2013年4月TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。

2017年、組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。

資本金 ：9,000万円（2025年10月現在）

事業内容 ：化粧品の企画、販売

TEL ：03-5114-6220（平日 11:00～18:00）

URL ：https://bulk.co.jp







