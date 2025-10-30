ファーストアカウンティングの「Remota for SAP Ariba(R)」がSAP Storeに掲載されました

ファーストアカウンティング株式会社

経理シンギュラリティを実現するファーストアカウンティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森 啓太郎、以下 ファーストアカウンティング）は、このたび同社が開発・提供するAI経理ソリューション「Remota for SAP Ariba(R)」が、SAPの公式オンラインマーケットプレイス「SAP Store」に掲載されたことを発表しました。

同ソリューションは、AIによる請求書データの読み取りで受領請求書の入力を自動化することで、SAP Aribaを利用する企業の調達・購買業務を効率化し、法令対応や内部統制の強化を支援します。

■SAP Aribaとは

SAP Aribaは、調達から支払いまでの一連の業務プロセスを効率化するクラウド型システムです。

バイヤーとサプライヤーを企業間ネットワーク「SAP(R) Business Network」でつなぎ、コスト削減、コンプライアンス強化、リスク管理を支援します。

ファーストアカウンティングは、すでに2024年に「Remota for SAP S/4HANA(R)」をSAP Storeへ掲載しており、今回の「Remota for SAP Ariba」掲載により、SAP製品連携のラインアップがさらに拡充されました。

■Remota for SAP Aribaの概要

SAP Store内掲載ページURL：https://www.sap.com/products/spend-management/partners/fast-accountingco-ltd-remota-for-sap-ariba.html?countryCode=JP

「Remota for SAP Ariba」は、AIを活用して請求書の入力作業を自動化するソリューションです。AI-OCRによる請求書データの読み取りと仕訳推定を行い、手作業を大幅に削減します。

主な特長：

・明細まで高精度な読み取りが可能

・請求書内容のチェックを簡素化・自動化

・インボイス制度・電子帳簿保存法など日本法令に対応

これにより、企業は現場での請求書受取や入力作業が不要となり、調達・経理業務のスピードと正確性を大幅に向上させることが可能です。

■SAPジャパン株式会社 チーフ・パートナー・オフィサー パートナーエコシステムサクセス統括本部長 服部 貴志江様 コメント

Remota for SAP Aribaがこの度SAP Storeで掲載されたことを心より歓迎いたします。

Remota for SAP Aribaの活用により、Ariba Networkの外にある紙やPDF請求書もデジタル化し、業務の自動化を実現することで、企業は調達プロセス全体の効率化と品質向上を同時に達成できます。

SAPは今後も、パートナーの皆さまと共にお客様のビジネスを変革するエコシステムの拡大に努めてまいります。

■ファーストアカウンティング 代表取締役社長 森 啓太郎 のコメント

このたび『Remota for SAP Ariba』がSAP Storeに掲載されたことを大変嬉しく思います。

私たちは経理領域におけるAI活用を通じて、企業の生産性向上と法令対応の両立を支援してまいりました。SAP Aribaを利用する多くの企業に、請求書処理の自動化とデータ品質の向上という新しい価値を提供できることを誇りに思います。

今後もSAPとの連携をさらに強化し、日本企業の経理DXを加速してまいります。

■ファーストアカウンティングについて

【経理シンギュラリティで、制約を取り払い、自信と勇気を与える】

ファーストアカウンティングは、経理シンギュラリティを実現することで、経理業務の自動化・効率化を推進する企業です。生成AIやコンピュータービジョンを駆使した自社開発サービスを、多くの大企業の経理部門や会計ベンダーに向けて展開。「経理のシンギュラリティ」を実現し、経理部門の人手不足の解消と、経理パーソンが企業価値の向上に資する戦略経理に注力できる環境を創出します。

社名 ：ファーストアカウンティング株式会社（東証グロース：5588）

所在地：東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館 3階

設立 ：2016年6月

代表 ：代表取締役社長 森 啓太郎

URL ：https://www.fastaccounting.jp/

事業内容：経理AI事業（会計分野に特化したAIソリューション）

・経理業務のAIモジュール『Robotaシリーズ』

・請求書処理のプラットフォーム『Remota』

・デジタルインボイス送受信サービス『Peppolアクセスポイント』

