JAXAベンチャー天地人、Vietnam Innovation Summit 2025に出展のお知らせ

株式会社天地人

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人）は、2025年11月6日（木）～7日（金）にベトナム・ホーチミン市で開催される「Vietnam Innovation Summit 2025」にて、衛星データを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューション「宇宙水道局（英名：KnoWaterleak）」を展示いたします。

「Vietnam Innovation Summit 2025」について

「Vietnam Innovation Summit 2025」は、InnoLab Asiaが主催するベトナム最大級のイノベーションカンファレンスです。テーマは「Building Bridges to Innovation and Growth（イノベーションと成長への架け橋）」。政策立案者、投資家、企業、スタートアップなど1,500人以上が参加し、デジタルトランスフォーメーション、グリーンイノベーション、スマート製造などの最先端技術とソリューションが集結します。

天地人は株式会社リバネスの支援のもと、同社ブースの一部を活用して展示を行います。衛星データを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューション「宇宙水道局（英名：KnoWaterleak）」を紹介し、ベトナムをはじめとするASEAN地域における水道インフラ課題の解決に向けた取り組みを紹介します。

イベント概要

イベント名： Vietnam Innovation Summit 2025 (VIS 2025)

テーマ： Building Bridges to Innovation and Growth

主催： InnoLab Asia

会期： 2025年11月6日（木）～7日（金）

会場： Riverside Palace（Ho Chi Minh City, Vietnam）

公式サイト： https://innolab.asia/vietnaminnovationsummit2025

■会社概要

会社名：株式会社 天地人

所在地：東京都中央区日本橋1丁目4－1日本橋一丁目三井ビルディング5階

代表者：代表取締役 櫻庭 康人

事業内容：衛星データを使った土地評価コンサル

サイトURL：https://tenchijin.co.jp/

Twitter：https://twitter.com/tenchijin_pr

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/tenchijin/

「宇宙水道局」マガジン（公式note記事）：https://note.com/tenchijincompass/m/mcf0244155615/hashtag/580375



