HENNGE One、クラウドETL「TROCCO」とAPI連携 ～ セキュリティログの自動収集・分析により、監査対応・運用効率化を実現 ～

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、株式会社primeNumber（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：田邊 雄樹）の提供するクラウドETLサービス「TROCCO」とのAPI連携を開始したことをお知らせします。セキュリティログの自動収集・分析を実現し、監査対応や運用効率化、セキュリティ強化に貢献します。

TROCCOは、企業が蓄積するさまざまなデータを収集し、分析・活用しやすい形に変換したのち、各種データストアへ格納する、ETLと呼ばれる一連のプロセスを自動化するサービスです。

このたびのAPI連携により、HENNGE Oneで取得できるアクセスログや操作ログなどのセキュリティログを、TROCCO経由でDWH（データウェアハウス）などへ自動的に収集・連携できるようになります。これにより、システム管理者は、手作業でログを集計したり、各ツールのログ保存期間を気にしたりすることなく、ログの長期保管と一元的な分析基盤を容易に構築でき、監査対応やセキュリティ監視などの運用を効率化することができます。

本連携のメリットについて- 監査対応の効率化とログ長期保管セキュリティログをTROCCOで自動収集しDWHに長期保管することで、ログの保存期間の制限をなくします。ISMSやSOC2といった監査対応に必要な証跡管理業務の工数を、大幅に削減します。- ログの統合分析とセキュリティ強化HENNGE OneのアクセスログをTROCCOで外部連携することで、他システムのログと併せてシステムの利用状況を一元的に可視化・分析できます。これにより、異常な挙動の検知や利用状況の包括的な把握が可能となり、セキュリティの強化につながります。- 運用負荷の軽減とコア業務への集中ログの集計・保存・監査報告といった手作業を自動化し、情報システム部門の運用負荷を大幅に軽減します。これにより、担当者はより戦略的な付加価値の高いコア業務に集中できる環境を構築できます。

HENNGEは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業のIT活用や変革を支援してまいります。

■TROCCOについて

「TROCCO（トロッコ）」は、2,000以上の企業・団体に導入されているクラウドETLサービスです。ETL（データ転送・データ変換）機能に留まらず、ワークフロー機能、権限管理など、データ基盤の構築や運用に必要な機能を備えています。データ活用における一連のデータエンジニアリングプロセスを自動化し、お客様のデータ活用を支援します。

URL： https://primenumber.com/trocco

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■株式会社primeNumberについて

primeNumberは「あらゆるデータを、ビジネスの力に変える」データテクノロジーカンパニーです。企業のデータ活用における不自由をなくし、人とAIが共存していく時代に、誰もがデータの価値と共にある世界を実現します。

会社名：株式会社primeNumber

所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR東急目黒ビル5F

代表者：代表取締役CEO 田邊 雄樹

URL： https://primenumber.com/company

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 兼 CTO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

