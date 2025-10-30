『物流現場を“数字で動かす”第一歩　生産管理・分析ツール入門』資料を無料公開

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、資料『物流現場を“数字で動かす”第一歩 生産管理・分析ツール入門』を作成し、無料公開しましたのでお知らせいたします。

『物流現場を“数字で動かす”第一歩 生産管理・分析ツール入門』

業務の複雑化や人手不足が進むなか、物流現場では“数字で現場を捉える”ことの重要性が高まっています。

倉庫の作業を“見える化”し、数字をもとに現場改善の第一歩を踏み出すための考え方をご紹介します。

はじめての“見える化×分析”に―現場改善の第一歩を踏み出したい方におすすめ！

倉庫現場の効率化やDXを進めたいものの、「何から始めればいいかわからない」という声は少なくありません。

本ホワイトペーパー『物流現場を“数字で動かす”第一歩 生産管理・分析ツール入門』は、庫内業務支援ツール「ロジボード」や可視化ツール「ロジメーター」を手がける株式会社KURANDO 代表取締役 岡澤一弘氏の監修のもと、「見える化 → 分析 → 行動・仕組み化」の3ステップで、数字を活かした改善の進め方を具体的に解説しています。

勘や経験に頼る属人的な管理から脱却し、データをもとに現場全体で改善を自走させるためのヒントを学べます。

目次

- なぜ“数字で現場を捉える”のか- 生産管理・分析の考え方- 数字で見ることで得られる効果- 現場が変わる！生産管理・分析ツールでできること- 数字を“仕組み”に変える――持続的な改善へのステップ- 分析ツール活用の可能性- ロジメーター・ロジボード×ロジザードZEROで叶える“見える化と仕組み化”- まずは“見える化”で始める、改善の第一歩

