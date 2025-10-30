応援購入サービス「Makuake」が行う「Makuake Award 2025」にて受賞の25件を発表。12月2日（火）開催の授賞式ではGOLD賞ほか各賞を発表。

株式会社マクアケ

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」を運営する株式会社マクアケ（以下、当社）は、「Makuake」でプロジェクトを実施した事業者（以下、実行者）を対象とするアワード「Makuake Award 2025 授賞式」を2025年12月2日（火）に開催します。この度、本イベント内で表彰する「Makuake of the Year 2025」において、合計25件の受賞プロジェクトを選出しましたのでお知らせします。

■「Makuake Award」について

「Makuake Award」は、直近約1年間で「Makuake」を実施したプロジェクトの中から選出される「Makuake Of The Year」や当社と連携するパートナー企業などを称える、毎年恒例のアワードです。サポーターからの支持や応援購入総額の他、サポーターとのコミュニケーション、社会的意義や話題性、業界におけるインパクトの大きさ等、様々な観点から当社が選定しています。

本年は、受賞関係者同士の交流を促し、新たな挑戦のきっかけを創出することを目的に、12月2日（火）に招待制の授賞式を開催します。授賞式では、合計25件の「Makuake of the Year 2025」（※）受賞プロジェクトを表彰し、さらにその中からGOLD賞、SILVER賞、BRONZE賞及びその他各賞を発表します。

近年「Makuake」では、繰り返しプロジェクトを立ち上げ、より大きな成果に繋げる実行者が増加しています。そこで、新しい挑戦にも光を当て、応援の輪を広げることを目的に「Makuake」を初めて実施し、一定以上の成果を残した実行者に贈られる「Makuake Rookie賞」を本年より新設しています。

「Makuake of the Year 2025」受賞発表に合わせ、特設サイトもオープンしています。

特設サイトURL：https://award.makuake.com/2025

※プロジェクト開始日が2024年9月1日以降で、リターン配送が2025年8月31日までに完了しているプロジェクト、あるいはプロジェクト開始日が2023年9月1日～2024年8月31日で、リターン配送が2024年9月1日～2025年8月31日の期間内に完了しているプロジェクトを対象としています。

■「Makuake of the Year 2025」受賞プロジェクト（順不同）

＜プロダクト＞

15分で即冷凍！-20℃を自由に持ち運べるポータブル冷蔵庫FrozenPack

https://www.makuake.com/project/frozenpack/

提灯×ソーラーLEDライト「ANCOH-庵光-」｜日本の伝統とテクノロジーの融合

https://www.makuake.com/project/ancoh/

カシオから「サウナー専用腕時計」誕生！12分計&通常時計で自分だけのととのいを！

https://www.makuake.com/project/sadokei/

未来のゴミ箱【ゴミ袋の密封から充填まで完全自動】T-Pro×リビングハウスコラボ

https://www.makuake.com/project/t-professional3/

身体が喜ぶチェア。首・腰・腕の負担を徹底軽減｜COFO Chair Pro 2

https://www.makuake.com/project/cofo_chairpro2/

「絶妙カーブ」で食材カットがリズミカルに！FEDECAブッシュクラフトナイフ

https://www.makuake.com/project/fedeca04/

音声文字起こし×手書きノート！アイデアを逃さないiFLYTEK AINOTE

https://www.makuake.com/project/ainote_air2/

三日坊主に寄り添う。超小型軽量ラーニングデバイス｜コクヨ 大人のやる気ペン

https://www.makuake.com/project/otona_no_yarukipen/

Makuake歴代１位！※睡眠の大革命。スマートリング｜RingConn第２世代

https://www.makuake.com/project/ringconngen2/

【両面使える】京セラの人気シリーズ「cocochical」に待望の『まな板』登場

https://www.makuake.com/project/cocochical-manaita/

圧縮バッグの新常識！荷造り＆収納ストレスから解放。強くて美しい「YOYOVAC」

https://www.makuake.com/project/yoyovac/

次世代iPadスタンドで効率革命｜MOFTダイナミックフォリオ 縦横自由自在

https://www.makuake.com/project/moft-dynamic-folio/

【中田英寿監修】日本酒を愛するあなたへ。SUWADA Sake ボトルオープナー

https://www.makuake.com/project/suwada_sake/

バリスタが認める一杯を、ワンタッチで。全自動エスプレッソコーヒーマシン｜レコルト

https://www.makuake.com/project/recolte/

歯磨きしながら、リフトケア*。EMS美顔器機能×電動歯ブラシ｜ヤーマン

https://www.makuake.com/project/yaman-orallift/

【高圧洗浄機がここまでコンパクトに！】どこでも洗える。ケルヒャー ハンディエア

https://www.makuake.com/project/karcher-handy-air/

＜フード・お酒＞

九州を元気に！オール九州で作り上げる『うまかっちゃん45周年記念特製どんぶり』

https://www.makuake.com/project/umakachan_45/

20年後の君と一生忘れられない乾杯を。人生を共に生きるウイスキー｜キリン

https://www.makuake.com/project/kirin_jts/

＜飲食店＞

【住所非公開・完全個室】岡山駅近くに秘密の会員制、大人の超隠れ家焼肉店がOPEN

https://www.makuake.com/project/okayama_yakiniku_nikuboshi/

熟成肉の伝道師【格之進】創業25年で初めての会員募集！初代会員になれるのは今だけ

https://www.makuake.com/project/kakunoshin_roppongi/

【完全会員・紹介制】名店で研鑽を積んだカリスマが独立。高級焼鳥が神楽坂に誕生

https://www.makuake.com/project/yakitori_flamingo/

【鮨革命】中華ミシュラン獲得のエスサワダが北新地に鮨屋を誕生！

https://www.makuake.com/project/sushi_sawada/

＜エンタメ＞

みんなで作る都市伝説の祭典！イベント＆都市伝説アルバムの制作に挑戦！

https://www.makuake.com/project/koyaminati/

＜サービス・その他＞

社会全体で次世代を育てる、新しい教育の仕組み。「HR高等学院」創設プロジェクト！

https://www.makuake.com/project/hr-highschool/

創業150周年の登録文化財の旅館に、専用露天とサウナ付き1棟貸し別邸がオープン

https://www.makuake.com/project/ochiairo_150th_shakunage/

当社は「Makuake Award 2025」を通じ、挑戦者の事業成長パートナーとして事業者に伴走し、称えながら、ビジョンに掲げる「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」を目指します。

■「Makuake」サービス概要

サービス名：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」

「Makuake」は、プロジェクト実行者が開発背景等のストーリーとともに発表する新商品や新サービスを、サポーターが応援の気持ちを込めて先行購入することができる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。全国約100社の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。また、プラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の開発に注力しています。

Web URL：https://www.makuake.com/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/id1274816320

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android

■株式会社マクアケ 会社概要

代表者：代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-12 青葉台イーストビル1F

設立：2013年5月1日

事業内容：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」、データを活用した事業者支援サービス「Makuakeインサイト」、「Makuake STORE」及び各種モール内Makuake STORE等の一般販売支援サービス等の運用 等

URL：https://www.makuake.co.jp/

