2年連続で Great Place to Work (R) Institute Japan「働きがいのある会社」に認定

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、世界170カ国21,000社超の企業に向けて働きがいのある会社調査を行うGreat Place To Work(R) Instituteの日本法人であるGreat Place to Work(R) Institute Japan（所在地：東京都品川区、代表：荒川 陽子、以下GPTW Japan）が運営する企業認定制度において、2年連続で「働きがいのある会社」に認定されたことをお知らせします。

「働きがいのある会社」認定について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place To Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

今回の調査において、当社の「働きがいのポイント」として挙げられたTOP3は以下の通りでした。

・この会社は地域・社会に貢献している

・休暇がとりやすい

・性的指向に関係なく正当に扱われている

※詳細は下記紹介ページをご確認ください。

URL：https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0930_5199.html

当社の人的資本経営の取り組みについて

当社は、「プロフェッショナル人材が挑戦するエコシステムを創造する」をビジョンに掲げ、人生100年時代に、プロフェッショナル人材が、「独立、起業、副業、正社員」といった働き方や働く場所、働く目的に縛られない挑戦の機会提供とその挑戦の支援を行うための事業を展開しています。このビジョン実現のために、登録プロフェッショナルだけではなく、従業員ひとり一人の価値を最大限生かせるよう、人材の多様化、場所に縛られない働き方を推進し、従業員のWell-being向上に努めております。

≪Great Place to Work (R) Institute Japanについて≫

Great Place To Work(R) Institute は、約170カ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

公式ホームページ： https://hatarakigai.info/

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：92,435千円（2025年6月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル92,000名、クライアント8,400社（2025年9月30日時点）

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

・サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/