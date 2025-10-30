ジール、みずほフィナンシャルグループの新人事制度を支える人事データ分析基盤の構築を伴走支援

株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、みずほフィナンシャルグループ（以下、みずほFG）が2024年に導入した新たな人事制度の枠組み〈かなで〉の実効性を支える、データ分析基盤の構築およびAmazon QuickSightの導入を支援しました。

また、本事例を公開したことをお知らせします。

みずほFGの導入事例詳細：https://www.zdh.co.jp/customer/mizuho-fg/

【背景と課題】

新たな人事の枠組み〈かなで〉を具現化するためにグループ共通の人事システム基盤「WITH」の構築に着手

みずほFGは、2023年に掲げた新パーパス「ともに挑む。ともに実る。」の実現に向け、人的資本経営による価値創造を強化し、人事制度の変革を重点施策として推進しています。2024年より導入された新たなグループ共通の人事の枠組み〈かなで〉は、「社員ナラティブ」の実現と、事業戦略と連動した「戦略人事」の強化を柱に、ビジネス戦略と人事戦略を連動させ、経営基盤を強化することを目的としており、この取り組みを具現化する基盤として、中核5社を対象とした統合的な新人事システム「WITH」が構築されました。

主要インフラシステムにSAP SuccessFactorsを採用し、これまでグループ内で個別に運用されていた7つシステムを統合することで、今後の大規模な人事制度の変更にも柔軟に対応できる体制を整えました。

一方で、日常業務で不可欠な約850種類のEUC（ExcelやAccess等で開発された業務システム）の移行は大きな課題となっていました。これらの同じような仕組みが複数作られていたEUCは属人化やブラックボックス化が進み、蓄積データの横断的な参照や分析が難しく、戦略人事推進のためのデータ高度活用の障壁となっており、SAP SuccessFactorsへの直接移植はコストや複雑なロジックの面で現実的でないため、別の解決策が必要とされました。

【採用のポイント】

新データ分析基盤のツールとして「Amazon QuickSight」採用

開発・社員教育の伴走パートナーにジールを選択

みずほFGは、この課題解決のため、BIツールの導入とデータ分析基盤の構築を決定しました。新基盤のBIツールには、クラウド基盤として利用するAmazon Web Services（AWS）との高い親和性や、AWSが求めるセキュリティ要件を満たしていた「Amazon QuickSight」を採用しました。

さらに、データ分析基盤の構築およびAmazon QuickSightによるデータ活用を伴走支援するパートナーとして、データ活用分野における豊富な実績や、BIツールの導入支援から教育・トレーニングまでを一貫して提供できる体制などが評価され、ジールが選定されました。

【導入効果と今後の展望】

社内にデータ活用の機運が醸成

引き続きジールの支援のもと、人事業務のデータドリブン化を推進

今回構築された「人事データ分析基盤」は、2023年12月より本番運用を開始されました。データ分析基盤の再構築とAmazon QuickSightの導入により、これまで散在していた人事データが一元化・可視化され、システムの属人化を抑制しながら、データを有効活用できるインフラ環境が整備されました。それにより、社員自らがデータ分析に取り組む動きが広がるなど、組織全体での着実なデータ活用の文化の醸成に貢献しました。

また、みずほFGでは、ジール支援のもと、管理職層向けの分析環境として「Tableau」を活用する取り組みも進めており、さらなるデータ活用の高度化を推進しています。

ジールは引き続き、みずほFGのデータドリブンな戦略人事の推進のためのデータ利活用の高度化を支援し、ともに成長していけるパートナーとして貢献してまいります。

みずほFGの導入事例詳細は以下URLをご参照ください。

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL：https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

〇株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

