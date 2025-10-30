ラクスル、Canvaと戦略的パートナーシップ契約を締結

ラクスル株式会社

ラクスル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：永見世央、以下：当社）は、世界で利用されるビジュアルコミュニケーションとデザインのためのプラットフォーム「Canva」を展開するCanva社（本社：オーストラリア、シドニー、CEO：メラニー・パーキンス、以下Canva）とこのたび日本市場における戦略的パートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。



本提携により、両社は「誰もが簡単にビジネスの成長に必要なクリエイティブとマーケティングを活用できる世界」の実現を目指し、デザインと印刷の連携を越えて、Web・販促・マーケティング領域まで包括的なサービスを展開してまいります。

■パートナーシップ提携の背景について

ラクスルは、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」というビジョンのもと、旧来の産業構造を変革してまいりました。現在は、End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォームを目指して次のステージへ向かっています。

日本の中小企業において、名刺やチラシなどの印刷物、販促物、WebサイトやSNS、さらに地域に根差したダイレクトマーケティングなど、事業成長に必要な手段は多岐にわたります。しかし、“デザイン制作”にはいまだ専門性が求められ、印刷用データの制作は、専門知識や制作技術を持たないユーザーにとって大きな課題でした。

また、「デザインはデザイン会社やデザインサービスで作る、印刷は別会社に依頼する、Webはさらに別のサービスに依頼する」などマーケティング活動は分断されています。これらの体験はコスト・時間・ノウハウの壁となり、多くの事業者が十分に活用できていないのが現状です。

同じ課題意識を持つCanvaとのパートナーシップにより、両社でデザインとビジネスの成長をシームレスに結び、これまで分断されていた「デザイン」「印刷」「Web」「マーケティング」を一気通貫でつなげてまいります。



具体的には、本パートナーシップにより以下の取り組みを進めてまいります。

■提携内容について

1. Canva上での、スムーズな印刷UXの提供

Canva上で作成したデザインを、そのままラクスルの強みである高品質・低価格・短納期の

印刷サービスに直結。名刺・チラシの連携から始まり、ポスター、パンフレット、ノベルティ、アパレルなど多様な印刷ニーズにも順次対応してまいります。

2. ラクスル上での、デザインから印刷・配送までのワンストップ体験

ラクスル上からCanvaにシームレスに接続し、印刷、ダイレクトメール、エリアマーケティング、HP制作、デジタルマーケティングなど幅広いサービスをワンストップで利用できるようになります。

ラクスルは、印刷からWeb、デジタルマーケティングまでを支えるBtoBプラットフォームとして、コスト・オペレーション・販路拡大を支援します。

Canvaは、世界中で利用するデザインプラットフォームとして、誰もが直感的に高品質なクリエイティブを生み出す環境を提供します。

両社で、中小企業にとって 「大企業にしかできなかったマーケティング投資」を手の届くものに変え、中小企業を支援することで日本経済の発展に貢献してまいります。

■今回のサービス提供内容について

Canvaとラクスルの連携によって、Canvaで作成した名刺を、編集画面からそのままワンクリックでラクスルに入稿できるようになりました。今後は名刺だけでなく、チラシ、冊子など様々な商品で順次連携してまいります。

<使い方＞

- Ｃanvaアカウントにログイン、または新規作成し、お好みのデバイスでCanvaを開きます。- 検索窓に「名刺」と入力すると名刺テンプレート一覧が表示されます。デザインの中から気に入ったテンプレートを選択します。- テンプレートをベースに画像や文字を変更して、テンプレートを編集し、保存します。- ラクスルで用紙や価格を比較しながらニーズに合うオプションを選択し、完成したデザインを入稿します。入稿が完了したら注文完了です。



※ラクスルのサービス上で、ラクスルのサービスと連携してCanvaに接続することも可能です。一度インストールすると、テンプレ-ト編集画面からすぐに印刷ができます。

■戦略的パートナーシップ契約に伴う両社コメント

- サービスサイトURL：https://www.canva.com/ja_jp/raksul/(https://www.canva.com/ja_jp/raksul/)

＜Canva：ジャパン・カントリー・マネージャー 高橋敦志氏＞

利用者のスキルや経験に関わらず素晴らしいデザインを簡単に作成できるCanvaは過去1年間に利用が倍増しており、ビジュアルコンテンツを創るだけでなくさまざまな形で活用するニーズも同様に高まっています。さらにCanvaはチーム内のデザイン共有やブランドテンプレートの管理などを通じて企業内でのクリエイティブ業務の生産性を高めるコラボレーションツールでもあり、企業による採用も拡大しています。今回のラクスル株式会社との提携により、印刷や販促物制作といったデザイン制作の先までシームレスにサービスを提供できるようになります。Canvaは今後も、ラクスルと、日本の企業の事業成長をクリエイティブとマーケティングの力を通じてより一層強力に後押ししていきます。

＜ラクスル株式会社 代表取締役社長 グループCEO：永見 世央＞

ラクスルは「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」というビジョンのもと、新しい仕組み作りとその提供を通じて、企業の可能性を解放してきました。現在では300万以上の顧客IDを有する国内有数のBtoBプラットフォームへと成長し、印刷からWeb・デジタルへと事業領域を拡張しています。

このたびのCanvaとの戦略的パートナーシップは、その次のステージを象徴する取り組みです。世界中で利用されるデザインプラットフォームであるCanvaとの協業を通じて、デザインから印刷・販促・デジタルまでをシームレスにつなぎ、企業の創造性を成長の原動力へと変える新たな市場を開拓していきます。

デザインやマーケティングの知識がなくても、誰もが創造力を発揮できる時代へ。

ラクスルは、仕組みの力で未来を変えていきます。

■提携パートナー企業について

・Canva概要

2013年創業のCanva（キャンバ）は、ビジュアルコミュニケーションとコラボレーションのために構築された世界有数のオールインワンプラットフォームです。あらゆる人がデザインで輝けるようにするため、Canvaは世界190か国以上の大企業、中小企業、個人、学生のクリエイティブおよびデザインニーズに応えています。 デザインの第一歩を踏み出す初心者から、パワフルなツールを求めるプロのクリエイターまで、Canvaはユーザーが思いついたアイディアを美しい作品に仕上げるために必要なものを提供します。デザイナーが手がけた世界最大規模のコンテンツライブラリを基盤に、Canvaは多彩なプロダクトと独自のAIツールを搭載。個人やチームが、より直感的にクリエイティブを生み出し、協力しながらスムーズにコミュニケーションできる環境を提供します。

■ RAKSULグループ会社概要

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。

従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。

名称：ラクスル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長 グループCEO：永見 世央

設立年月日：2009年9月1日

コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/

運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/

お問合せ：https://corp.raksul.com/contact/