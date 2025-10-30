ハンズの防寒ウェア 2025

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、10月中旬よりハンズ各店・ネットストアにて寒さに備えるあったかもの（防寒対策）の取り扱いを開始いたします。

寒さが本格化してくるこの季節。通勤・通学はもちろん、お出かけの際にもしっかり防寒対策をしたいところ。

今年は日本ブランドを中心に、トレンドでもある「ポイント温活」にぴったりな商品展開となります。可愛らしい見た目の商品はギフトにもオススメです。

特集ページはこちら(https://hands.net/event/bokan/)

■ 首まわりをしっかりと温める

フー（f/u）モコ付け襟(https://hands.net/goods/4993722316305/) 各2,970円

肌をじんわり温める素材を使用した付け襟。縫い目の出てこない編み方を採用しているためチクチク感がなくやさしい肌触りです。外出時はもちろん、お家でのリラックスタイムにもオススメ。

エスタ プラッシュファーマフラー クマ(https://hands.net/goods/4550272444362/) 各3,960円

可愛いクマがワンポイントとしてデザインされたマフラー。やさしい表情と柔らかくふわふわな手触りが思わず抱きしめたくなります。ギフトにもオススメな商品です。手洗い可能。

エスタ プラッシュファースヌード トイプードル(https://hands.net/goods/4550272444317/) 各3,630円

まるでトイプードルのような毛並みがたまらないスヌード。ふわふわな毛が寒い空気から首元をしっかりと守ります。輪になっているタイプなので頭からかぶるだけの簡単装着。手洗い可能。

■ 冷たくなってしまう耳をカバー

イヤーラックス フェイクファー(https://hands.net/goods/4513643334341/) 各2,050円

フレームなし。耳にかぶせるだけのイヤーカバー。帽子をかぶる際も邪魔になりません。また、圧迫もしないためイヤフォンをつけた上から装着することもできます。

エスタ ニットふわもこ 耳付きシャロット(https://hands.net/goods/4550272445284/) 各2,750円

耳までしっかりあたたかい、耳付きシャロット。今年のトレンドである「ファーとニット」の組み合わせをしっかりと押さえたアイテム。ポメラニアンのようなふわもこ感が可愛らしいです。

■ 衣服では守りにくい顔回りをあたためる

FREEKNOT ジッとしていても温かい FOURON リブニットワッチ(https://hands.net/goods/4993722004691/) 各4,400円

特殊セラミックスが含まれた光電子繊維が人の身体から発する遠赤外線のエネルギーを使用。そのエネルギーが体の芯まで温めるのを手助けしてくれます。

エスタ ハイゲージ 猫耳シャロット(https://hands.net/goods/4550272444904/) 各2,530円

猫耳型が魅力的なニット帽。スクエアタイプのニットキャップをそのままかぶると、角が猫耳のように立ち上がり可愛らしいシルエットに。手洗い可能。

■ 手袋は防寒の中でもマストアイテム！

フー（f/u）モコグローブ(https://hands.net/goods/4993722198062/) 各3,300円

太陽光線と遠赤外線のWパワーでジッとしていても温かい素材を使用した手袋。カーボン粒子の配合により着脱時の静電気の発生も押さえてくれます。また、親指と人差し指を出せるためスマートフォンの操作も楽々です。

FREEKNOT レイヤーテック eタッチグローブ(https://hands.net/goods/4993722197324/) 各4,180円

特殊セラミックスの効果で保温性が高い薄手のグローブ。インナー用グローブとしても活躍します。速乾性も兼ね備えているため、長時間の使用でも蒸れにくく快適に使用できます。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

※店舗により取扱商品は異なります。