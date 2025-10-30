ベーシック、11月11日（火）10時よりワンマーケティング社主催のオンラインカンファレンス「BtoBマーケ&営業の最前線クエスト ～AIと挑む、突破の旅～」に登壇

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret（フェレット）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、2025年11月11日（火）10時より、ワンマーケティング株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：垣内良太）が主催するオンラインイベント「BtoBマーケ&営業の最前線クエスト ～AIと挑む、突破の旅～」に登壇いたします。

セミナー詳細はこちら :https://pages.onemarketing.jp/cf251111-onemarketing_cf_basic?utm_source=basic

■セミナー概要

本イベントは、BtoBマーケティングと営業が直面する「意思決定の迷宮」をテーマに、AI時代におけるマーケティング・営業の連携強化と成果創出を目指すカンファレンスです。

「AIと挑む、突破の旅」と題し、マーケと営業の現場で立ちはだかる“魔物”＝課題を打ち破るための「最新の戦術・組織・テクノロジー」を、第一線で活躍する企業が実践知識を交えて紹介します。

前回も多数のBtoBマーケターが参加し好評を博した本イベント。今回はAI活用の最前線事例を中心に、実践的な戦略を共有します。

■当社の登壇者について

林 侑平（はやし ゆうへい）

株式会社ベーシック

ferret事業部 マーケティング部 部長

Web専業広告代理店にてBtoB営業と運用経験を経て、2011年に株式会社ベーシック入社。比較メディアのBtoB営業・EC事業の責任者を務めた後、SaaS事業推進に携わり、カスタマーサクセス・セールス部門の立ち上げやパートナー推進など多岐にわたるプロジェクトを推進。現在はferret事業部マーケティング部の統括として、戦略設計からリード創出、ブランディングに至るまで全体を牽引。年間60本以上のセミナー登壇経験を持つ。



本カンファレンスでは、11:30～12:10にて、ワンマーケティング株式会社 垣内良太氏とともに「AI時代のマーケ予算設計──効率化と成果最大化をどう実現するか」をテーマに登壇します。

■セミナーページURL

https://pages.onemarketing.jp/cf251111-onemarketing_cf_basic?utm_source=basic

■お問い合わせ先

ワンマーケティング株式会社

https://www.onemarketing.jp/contact/

■『ferret』について

『ferret』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、

ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/)