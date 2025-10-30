bizplayに、TOPPANクロレ株式会社の紙の資料をデジタル化し、情報資産としてデータ管理から活用まで包括的に支援するソリューション「デジタルアーカイブサービス」を掲載

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸哲史、以下「Innovation & Co.」）は、TOPPANクロレ株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：岡沢宏和）のソリューション「デジタルアーカイブサービス」の動画を、当社が運営するビジネス動画プラットフォーム「bizplay」に掲載したことお知らせします。

掲載動画：

とりあえず「スキャン」が負の遺産に…膨大な資料、本当に使える “資産価値”に

https://biz-play.com/seminar/2239?utm_source=prtimes&utm_content=1030(https://biz-play.com/seminar/2239?utm_source=prtimes&utm_content=1030)

「デジタルアーカイブサービス」３つのポイント：https://www.toppan-colorer.co.jp/service/archive

TOPPANクロレのデジタルアーカイブサービスは、企業・団体などが保有する資料（文書、書類、記録、設計図、書籍など）をデジタル化（スキャン、OCR、構造化など）し、それらを保管・管理・利活用できる形で提供するソリューションです。

１. 目的に応じた柔軟なアウトプット形態と活用設計

デジタル化したデータは、PDFや電子カタログなどの媒体での活用に加え、Webビューアー対応、リンク機能、検索機能の充実など、利用目的に応じた形式での提供が可能です。また、紙媒体であるカタログ、パンフレット、記念誌などへの利活用もサポートし、「情報資産」に新たな価値を提供します。

２. 印刷会社ならではのノウハウを活かした高精度なデータ化と復元技術

製本状態を保ったままのスキャン、分解した資料の再製本、分割してスキャンした画像の合成処理、OCRによるテキスト化など、印刷会社独自のノウハウで高度な作業に対応します。また、文書情報管理士が最適な業務設計を担当します。

３. 高セキュリティ体制と信頼性のある情報資産管理

アーカイブ対象資料の機密性や劣化リスクを考慮し、セキュアな環境でのデータ管理を行います。オリジナル資料の預かり保管、段階的デジタル化、専用データベース構築にも対応します。個人情報の取り扱いにも適切に対応（Pマーク取得）しており、企業・団体の情報資産を守る体制を整えています。

■ TOPPANクロレ株式会社 マーケティングセンター プロセスソリューション部営業推進チーム 渡邉 直人様

情報資産の価値を向上させる方法を多くの方に知っていただくため、bizplayを通じて新たな層へのアプローチにチャレンジしています。業・団体の皆さまが抱える「資料の保存・管理・活用」に関する課題解決に貢献できるよう取り組んでまいります。

■TOPPANクロレ株式会社について

所在地 ： 東京都北区東十条三丁目10番36号

設立 ： 1943年（昭和18年）3月17日

代表取締役社長 ： 岡沢 宏和

URL ： https://www.toppan-colorer.co.jp/

■株式会社Innovation & Co.について

株式会社Innovation & Co.は、“日本の明日をデザインする” をビジョンとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2019年9月2日

代表取締役社長 ： 幸哲史

URL ： https://www.innovation.co.jp/

事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業

■ bizplay（https://biz-play.com/）とは

bizplayは、株式会社イノベーションのグループ会社である株式会社Innovation & Co.が運営するビジネス動画プラットフォーム です。

企業はセミナーや製品紹介、導入事例などの動画を掲載することで、自社サービスをわかりやすく伝えることができます。2018年のサービス開始以来、累計掲載動画数は2,000本を超え、幅広い業種の企業に活用されています。

視聴者は、動画を通じて日々の業務のヒントやナレッジを短時間で学ぶことができ、「営業・マーケティング」「バックオフィス」「経営」などの職種別コンテンツから、「お金」「リスキリング」など個人のスキルアップにつながるテーマまで、多彩なジャンルの学びを得られます。

掲載企業にとっては、動画を通じたリード獲得サービスとして活用できる点が大きな特徴です。テキスト記事やホワイトペーパーなどのコンテンツよりも、動画によってサービス理解や興味を促しやすく、特に複雑なSaaSや無形商材のプロモーションに適しています。

【bizplayの特徴】

無料で視聴可能：ユーザーは登録不要で動画を閲覧できます。

多彩なコンテンツ：ビジネスシーンを楽しく・わかりやすく解説するインタビュー、対談、導入事例、個人のスキルアップにつながるテーマを取り揃えています。

企業のメリット：動画を通じて効率的に認知拡大とリード獲得を実現します。

■株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/