東武トップツアーズがBill Oneを全国125拠点で導入し、年間7万件の請求書をオンライン受領

働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、東武トップツアーズ株式会社（以下、東武トップツアーズ）が、経理DXサービス「Bill One」を全国125拠点で導入したことを発表します。

東武トップツアーズは、旅行業を中心にイベント・展示会の企画運営や地域振興など、幅広い事業を手がけています。ESG経営の一環としてペーパーレス化を推進する中で、経理業務においては、請求書を印刷して承認や保管をする、紙ベースの非効率な業務フローが残っていることが課題になっていました。さらにその結果、会計処理の遅延や支払い漏れといったリスクがある状況でした。Bill Oneの導入によって、経理の請求書処理業務を9割削減し、業務の効率化とガバナンス体制の強化を実現します。

■Bill One導入の背景

東武トップツアーズの各支店では修学旅行や団体旅行、イベント・展示会などの企画・運営業務を行っています。その過程で、ホテル・旅館の宿泊費、バスの手配費用、添乗員に関する費用など、年間で約7万件にのぼる請求書を紙やデータで受領しています。支店では、様式の違うそれら全ての請求書を一定のフローで処理するため、全てを一度紙で出力し、回覧・承認を経た後に再度スキャンしてデータを本社へ送付していました。

本社経理は受け取った請求書データを再び印刷した上で確認し、製本して保管していました。支店と本社の双方で業務工数がかかり、大きな負担となっていました。

さらに、同社では修学旅行や団体ツアーへの同行業務のために承認権限者が不在となることもあります。紙を前提とした承認フローでは、承認者が不在だと処理が滞ったり、その結果支払い遅延が発生したりするリスクがあり、ガバナンス上の課題も抱えていました。

こうした課題を解決し、生産性とガバナンスを向上すべくBill Oneを導入しました。

■導入後の運用と期待する効果

・経理の請求書処理工数を9割削減

同社ではBill Oneの導入により、紙やPDFなどあらゆる請求書を電子データとしてオンラインで受け取れるようになり、紙の開封・出力・回覧・スキャン・製本といった従来のアナログ作業が不要になりました。その結果、経理担当の請求書処理業務の工数のうち約9割の削減を実現します。

・請求書処理プロセスをオンライン化し、処理の円滑化とガバナンス体制を強化

Bill Oneでは電子データとして受け取った請求書に対して、オンラインで各担当者の回覧や承認が可能です。承認者がツアー同行などで支店にいない期間でも、遠隔で承認できるようになるため、請求書処理の遅延が解消され、会計処理の遅延や支払い漏れなどのガバナンス上のリスクを低減します。

東武トップツアーズの担当者がオンラインで請求書を確認する様子

■東武トップツアーズ株式会社 管理統括本部 財務経理部 主任 前田 百合香様

当社では、昨年立ち上げたサステナブル委員会の方針のもと、全社的な取り組みとして、紙に依存した業務から脱却し、ESG経営を推進しています。そのような中、経理業務に関しては旅行業務の特性上、ホテルや旅館、バス、添乗員関連など多くの請求書が発生しており、紙中心の処理は大きな負担となっていました。

Bill One導入により、請求書処理の工数を大幅に削減でき、残業時間の抑制や経理マニュアル改訂など新たな業務に時間を充てられるようになっています。また、出張先からでも承認が可能となり、業務スピードとガバナンスの両立を実現できました。現場の社員からも「使いやすい」との声が多く寄せられており、現在、社内では9割以上がBill Oneを利用しています。

今後は支店での支払いをさらになくしていき、Bill Oneを活用したオンラインでの請求書受領と支払処理を進め、全社的により効率的で透明性の高い経理体制を確立していきたいと考えています。

■東武トップツアーズ株式会社について

法人名：東武トップツアーズ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 百木田 康二

創業：1956年1月31日

事業内容：旅行業、イベント・展示会の企画運営、地域振興事業など

従業員数：2454名（2025年4月1日現在）

URL：https://www.tobutoptours.co.jp/

