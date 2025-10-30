doda転職前後の年収変動レポート【2025年9月版】

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」(https://doda.jp/)（編集長：桜井 貴史）は、dodaエージェントサービスを利用して2025年9月に転職決定した個人の、転職前後の平均年収変動額と年収変動割合を発表いたします。

2025年9月のサマリ

転職前後の平均年収変動額【全体】：＋9.5万円（前月差：＋1.3万円）

転職前後の平均年収変動額【転職後に年収増加した個人】：＋73.1万円（前月差：＋1.6万円）

転職者全体に占める転職後に年収増加した個人の割合：60.4 %（前月差：-0.3ポイント）

【転職前後の平均年収変動額】

１．全体

転職前後の年収は、平均で9.5万円（前月差：＋1.3万円）増加しました。

２．転職後に「年収増加」した個人

転職後に「年収増加」した個人の年収は、平均で73.1万円（前月差：＋1.6万円）増加しました。

【転職前後の年収変動割合】

転職後に「年収増加」した個人の割合は、60.4 %（前月差：-0.3ポイント）でした。

【業種別：転職後に年収増加した個人が多かった業種】

転職後に年収増加した個人が多かった業種は、「IT・通信」と「商社」（66.3%）、次いで「メーカー（機械・電気）」（65.9%）が続きました。

【職種別：転職後に年収増加した個人が多かった職種】

転職後に年収増加した個人が多かった職種は、「技術職（SE・インフラエンジニア・Webエンジニア）」（67.5%）、次いで「クリエイター・クリエイティブ職」（65.3%）、そして「技術職（化学・素材・化粧品・トイレタリー）」（64.5%）が続きました。

※ 各業種、職種において、転職決定者数が当社基準を満たしているもののみ公表しています。

「doda」は、「はたらく今日が、いい日に。」をスローガンに、転職サイトや転職エージェント、日本最大級のdoda転職フェアなど、各種コンテンツで転職希望者と求人企業の最適なマッチングを提供しています。