【参加企業募集中】北海道胆振総合振興局主催 「外国人材受入促進セミナー＆パネルディスカッション」を開催いたします。
本セミナーでは、外国人労働者の現状、在留資格制度の基礎知識、採用・定着のポイント等について解説いたします。
また、実際に外国人を採用している製造業、宿泊業などの方々により、受け入れに関する実体験や採用のきっかけ、課題などをテーマにパネルディスカッションを実施いたします。
今後も注目され続ける外国人材の受入に関して、ご興味のある方は是非ご参加ください。
【苫小牧会場】
○日時
令和７年（2025年）12月３日（水）13：30～16：00
○場所
苫小牧市役所 9階 会議室（〒053-8722 北海道苫小牧市旭町４丁目５－６）
○主催
北海道胆振総合振興局（共催：室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市）
※実施運営：キャリアバンク株式会社
○パネルディスカッション登壇者
・株式会社ホテルニュー王子
・株式会社白老フーズ
・株式会社久恵比寿
・株式会社縁日
・苫小牧市役所
【室蘭会場】
○日時
令和７年（2025年）12月10日（水）13：30～16：00
○場所
むろらん広域センタービル（北海道胆振総合振興局）３階 大会議室A・B・C
（〒051-8558 北海道室蘭市海岸町１丁目４－１）
○主催
北海道胆振総合振興局（共催：室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市）
※実施運営：キャリアバンク株式会社
○パネルディスカッション登壇者
・株式会社白老フーズ
・野口観光ホテルプロフェッショナル学院（野口観光グループ）
・JAとうや湖
【スケジュール（両会場共通）】
13:00 受付開始
13:30 外国人材受入促進セミナー
15:00 パネルディスカッション
16:00 終了
【申込方法・連絡先】
下記のホームページ内の申込フォーム、または以下のメール・電話・Faxにてお申込ください。
https://www.careerbank-itnl.jp/iburis2025seminar/
実施運営：キャリアバンク株式会社
担当：海外事業部 鈴木・新谷・橋本
メール：i-business@career-bank.co.jp
TEL：011-251-5803
Fax：011-231-5133
営業時間：9:00-18:00(土日祝を除く)