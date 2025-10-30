【参加企業募集中】北海道胆振総合振興局主催 「外国人材受入促進セミナー＆パネルディスカッション」を開催いたします。

北海道

本セミナーでは、外国人労働者の現状、在留資格制度の基礎知識、採用・定着のポイント等について解説いたします。



また、実際に外国人を採用している製造業、宿泊業などの方々により、受け入れに関する実体験や採用のきっかけ、課題などをテーマにパネルディスカッションを実施いたします。



今後も注目され続ける外国人材の受入に関して、ご興味のある方は是非ご参加ください。





【苫小牧会場】

○日時


　令和７年（2025年）12月３日（水）13：30～16：00


○場所


　苫小牧市役所 9階 会議室（〒053-8722 北海道苫小牧市旭町４丁目５－６）


○主催


　北海道胆振総合振興局（共催：室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市）


　※実施運営：キャリアバンク株式会社


○パネルディスカッション登壇者　


・株式会社ホテルニュー王子


・株式会社白老フーズ


・株式会社久恵比寿


・株式会社縁日


・苫小牧市役所



【室蘭会場】

○日時


　令和７年（2025年）12月10日（水）13：30～16：00


○場所


　むろらん広域センタービル（北海道胆振総合振興局）３階　大会議室A・B・C


（〒051-8558　北海道室蘭市海岸町１丁目４－１）


○主催


　北海道胆振総合振興局（共催：室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市）


　※実施運営：キャリアバンク株式会社


○パネルディスカッション登壇者


・株式会社白老フーズ


・野口観光ホテルプロフェッショナル学院（野口観光グループ）


・JAとうや湖



【スケジュール（両会場共通）】

13:00　受付開始


13:30　外国人材受入促進セミナー


15:00　パネルディスカッション


16:00　終了



【申込方法・連絡先】

下記のホームページ内の申込フォーム、または以下のメール・電話・Faxにてお申込ください。


https://www.careerbank-itnl.jp/iburis2025seminar/



実施運営：キャリアバンク株式会社


担当：海外事業部 鈴木・新谷・橋本


メール：i-business@career-bank.co.jp


TEL：011-251-5803


Fax：011-231-5133


営業時間：9:00-18:00(土日祝を除く)