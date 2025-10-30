天の扉開きが教えてくれた本当の強さ

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年10月30日（木）に『正道空手と魂の旅』（定価：1870円（税込み））を発売いたしました。

K-１の創設者として知られる正道会館の石井和義館長は、あるとき不思議な現象に出会う。奇跡とも、超常現象ともいえる無から有を生みだす物質化、通称「天の扉開き」である。その真髄を知ったとき、仏教を開いたお釈迦様の言葉が真実であったと知る。以後、空手道を極めるとともに、人間としての正しい生き方を見つめなおし、魂の旅を続けている。

天の扉が開くとき

この世には見えない世界がある。非物質の世界である。そこには神々が住んでいる。彼らは人間を見守っている。正しい行いをし、徳を積むことを喜んでいる。かつて仏教の開祖、お釈迦様は世界の真実を説いた。ブッダの言葉が正しいことを証明するため、祭司が執り行うのが天の扉開きという儀式である。祈りが通じた瞬間、神々の世界へと通じる扉が開き、そこから神聖物が出現する。これはKー１の創始者である正道会館の石井和義館長が身をもって体験した魂の旅路の記録である。

目次

第１章 空手の道から心の探究へ

第２章 神聖物はなぜ出現するのか？

第３章 天の扉開きの真実

第４章 輪廻とカルマの真実

第５章 ブッダの言葉と五戒の力

魂の旅路（プロローグより）

本書では、私が体験した現象と、それに至る「道」を紹介していく。あなたの常識が崩れるかもしれない。だがその瞬間にこそ、新たな気づきの扉が開くときだ。常識の枠を超えた世界へ。魂が目覚めす旅路の扉は、すでに目の前にある。

正道空手と魂の旅

著者：石井和義

定価：1870円 (税込)

発売日：2025年10月30日（木）

判型：四六判

ISBN:9784651205465

電子版：有

