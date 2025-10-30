¡È³¤ÍÎÅÔ»Ô¡É¤òÌÜ»Ø¤¹²£ÉÍ¤ÇËÌÂÀÊ¿ÍÎ³¤ÍÎ²Ê³Øµ¡´Ø¡ÊPICES¡Ë2025 Ç¯ Ç¯¼¡²ñ¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
²£ÉÍ»Ô¤Ï¡¢¡Ö³¤ÍÎÅÔ»Ô¡×¤ò·Ç¤²¡¢³¤ÍÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö³¤ÍÎÅÔ»Ô²£ÉÍ¤¦¤ß¶¨µÄ²ñ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³¤ÍÎ¤Î»º¶È¿¶¶½¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î³¤ÍÎ¶µ°é¤Ê¤É¡¢³¤ÍÎ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÔ»Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖËÌÂÀÊ¿ÍÎ³¤ÍÎ²Ê³Øµ¡´Ø¡ÊPICES¡§¥Ñ¥¤¥»¥¹¡Ë¡×¤ÎÇ¯¼¡²ñ¹ç¤¬²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£PICES ¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¤Î£¶¤«¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ëµ¡´Ø¤Ç¡¢ËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤ª¤±¤ë³¤ÍÎ²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¡¦µ¤¸õÊÑÆ°¡¦À¸Êª»ñ¸»¡¦À¸ÂÖ·Ï¡¦¿Í´Ö³èÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤È¸ò´¹Åù¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¿·Þ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÈÏ¢·È¤·¤¿MICE ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖYOKOHAMA MICE Challenge¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²ñ¹ç¤òÄÌ¤¸¡¢»º´±³Ø¤Ç³¤ÍÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Íºà¤ä¾ðÊó¤Î½¸ÀÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢³¤ÍÎÊ¬Ìî¤Î»º¶È¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.¡¡³«ºÅ³µÍ×
¡Ê£±¡ËÌ¾¾Î
¡¡¡ÖËÌÂÀÊ¿ÍÎ³¤ÍÎ²Ê³Øµ¡´Ø¡ÊPICES¡Ë¡×Ç¯¼¡²ñ¹ç (2025 Ç¯)
¡Ê£²¡Ë ¼çºÅ¼Ô
¡¡PICES »öÌ³¶É ¡Ê½êºßÃÏ¡§¥«¥Ê¥À ¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£ ¥·¥É¥Ëー»Ô¡Ë
¡Ê£³¡Ë ³«ºÅ´ü´Ö
¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯¡Ê2025 Ç¯¡Ë11 ·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11 ·î16 Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê£´¡Ë ²ñ¾ì
¡¡¥ïー¥¯¥Ô¥¢²£ÉÍ¡¢²£ÉÍ»ºËÇ¥Ûー¥ë¥Þ¥ê¥Í¥ê¥¢¡¢Âç¤µ¤ó¶¶¥Ûー¥ë
¡Ê£µ¡Ë »²²Ãµ¬ÌÏ
¡¡500 ¿ÍÄøÅÙ¤òÁÛÄê
¡Ê£¶¡Ë »²²ÃÍ½Äê¹ñ
¡¡ÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢ÊÆ¹ñ ¤Ê¤É
¡Ê£·¡Ë ¹ñÆâ¤Î´Ø·¸µ¡´Ø
¡¡¡Ú´Ø·¸¾ÊÄ£¡Û³°Ì³¾Ê¡¢¿å»ºÄ£¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡¢µ¤¾ÝÄ£¡Ë¡¢´Ä¶¾Ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ê¤É
¡¡¡Ú´Ø·¸µ¡´Ø¡Û¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿å»º¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡¹½¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ê¤É
¡Ê£¸¡Ë Ç¯¼¡²ñ¹ç¤Î³µÍ×
¡¡³¤ÍÎ²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¹ñ¤Î¸¦µæ³«È¯À®²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¹¡Ë ²áµî¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆ±²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÅÔ»Ô¡Ê³Æ¹ñ»ý¤Á²ó¤ê¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¡Ë
¡¡1994Ç¯¡§º¬¼¼ 2000Ç¯¡§È¡´Û 2006Ç¯¡§²£ÉÍ 2012Ç¯¡§¹Åç 2018Ç¯¡§²£ÉÍ
¡¡¢¨Ç¯¼¡²ñ¹ç¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µURL¤ò»²¾È
¡¡https://meetings.pices.int/meetings/annual/2025/pices/schedule
²ñ¾ìÉÕ¶á¤ÎÁ´·Ê
£².¡¡ËÌÂÀÊ¿ÍÎ³¤ÍÎ²Ê³Øµ¡´Ø¡ÊPICES¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë ³µÍ×
¡¡ËÌ°Þ30 ÅÙ°ÊËÌ¤ÎËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤È¤½¤ì¤ËÀÜ¤¹¤ë³¤°è¤Î¡¢À¸Êª»ñ¸»¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤È´Ä¶¡¢µ¤¸õ¤ª¤è¤Ó¿Í°ÙÅª¤Ê±Æ¶Á¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ÎÂ¥¿Ê¤È¤½¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ²Ê³Øµ¡´Ø¡ÊÎ¬¾Î¡§PICES¡Ë
¡Ê£²¡Ë ²ÃÌÁ¹ñ
¡¡ÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¤Î£¶¤«¹ñ
¡Ê£³¡Ë ÀßÎ©
¡¡1992 Ç¯¡ÖËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤Î³¤ÍÎ²Ê³Øµ¡´Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÌó¡×¤Ë¤è¤êÀßÎ©
¡Ê£´¡Ë ³èÆ°ÆâÍÆ
¡¡Ç¯¼¡²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·²Ê³Ø¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²ÝÂê¤ä¾ðÊó¤Î¶¦Í¤ò¿Þ¤ëÂ¾¡¢³Æ¼ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î³«ºÅ¤äÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü
£³.¡¡¡Ö³¤ÍÎÅÔ»Ô²£ÉÍ¤¦¤ß¶¨µÄ²ñ¡×¤Î³µÍ×
¢£Àß Î© Æü ¡§ Ê¿À®27 Ç¯£¹·î28 Æü
¢£Ì¾ÍÀ²ñÄ¹ ¡§ »³Ãæ ÃÝ½Õ ²£ÉÍ»ÔÄ¹
¡¡ ²ñ Ä¹ ¡§ °ËÃÏÃÎ ±Ñ¹° ²£ÉÍ»ÔÉû»ÔÄ¹
¢£¶¨µÄ²ñ»²²Ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Î³§ÍÍ¤ÈµÄÏÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤Î¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë³¤ÍÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®
¡Ê£²¡Ë»ÔÌ±¤Î³¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¡¦´Ø¿´¤Î¸þ¾å
¡Ê£³¡Ë³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÝÁ´
¡Ê£´¡Ë³¤ÍÎ»º¶È¤Î¿¶¶½
¡Ê£µ¡ËÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½
¢£¶¨µÄ²ñ»²²Ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡§¡Ú32 ÃÄÂÎ¡Û
¡Ê¹ñ¸¦¡Ë³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡¢¡Ê¹ñ¸¦¡Ë¿å»º¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡¹½¡¢¡Ê¹ñ¸¦¡Ë³¤¾å¡¦¹ÁÏÑ¡¦¹Ò¶õµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¢¡ÊÆÈ¡Ë³¤µ»¶µ°éµ¡¹½¡¢²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¡¢Åìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡¢ÅìµþÇÀ¹©Âç³Ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¢¡Ê°ìºâ¡Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡Ë³¤ÍÎ»º¶È¸¦µæ¡¦¿¶¶½¶¨²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÇõÍÑ¹©¶È²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»º¶È¶¨µÄ²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡Ë¼¡À¤Âå¥»¥ó¥µ¶¨µÄ²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡Ë²£ÉÍ¹Á¿¶¶½¶¨²ñ¡¢Åì°¡·úÀß¹©¶È¡Ê³ô¡Ë¡¢²£ÉÍ¹ÁÉÖÆ¬¡Ê³ô¡Ë¡¢¡Ê³ô¡Ë²£ÉÍÈ¬·ÊÅç¡¢ÆüËÜÍ¹Á¥¡Ê³ô¡Ë¡¢»°É©½Å¹©¶È¡Ê³ô¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Þ¥ê¥ó¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê³ô¡Ë¡¢¸ÞÍÎ·úÀß¡Ê³ô¡Ë¡¢¥¢¥¯¥È¥¤¥ó¥Ç¥£¡Ê³ô¡Ë¡¢¡Ê³ô¡Ë²£ÉÍ¹©ºî½ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ ¥Þー¥±¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¡Ë¡¢PwC ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÆ±¡Ë¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¿åÃæ¥É¥íー¥ó¶¨²ñ¡¢Æâ³ÕÉÜÁí¹ç³¤ÍÎÀ¯ºö¿ä¿Ê»öÌ³¶É¡¢´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶É¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë¡¢´ØÅì±¿Í¢¶É¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë¡¢²£ÉÍ»Ô