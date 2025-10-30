【本人自ら全編朗読！】7刷り大ヒット！銀シャリ橋本・初エッセイ『細かいところが気になりすぎて』のオーディオブックが本日配信開始！≪本人コメントあり≫

株式会社新潮社

2024年10月に刊行した銀シャリ・橋本直さんの初エッセイの発売からちょうど1年。現在も売れ行きが絶好調な本書ですが、著者である橋本さん自らが全編朗読したオーディオブックが本日配信開始になりました。

コンビ結成から20年を迎える記念イヤーに第60回上方漫才大賞を受賞し、ノリにノッている橋本さん。初エッセイ集『細かいところが気になりすぎて』は、どんな些細な出来事も見逃さず、森羅万象にツッコミを入れ続ける橋本さんの天才的とも言えるそのツッコミを心ゆくまで味わえる一冊です。まるで橋本さんが隣でしゃべっているかのような臨場感あふれる文章に、SNSには絶賛の声が多数投稿されています。

そんな本書の発売からちょうど1年となる本日、オーディオブックが配信開始となりました。

なんと20編すべてを、橋本さん自らが朗読する超豪華版！

トータル10時間かかった収録中、終始楽しそうに朗読した橋本さん。オーディオブックの出来栄えにもとても満足されていました。

オーディオブックはこちら！ :https://www.audible.co.jp/pd/B0FXM2ZH8Y

オーディオブック配信にあたって、橋本さんから喜びのコメントが届きました！

本出させていただいた時に、「橋本が喋ってるみたい、橋本の声で再生された、ラジオ聴いてるみたい、等のお声をたくさんいただきましたので、

ではもういっそ自分の本を自分で読んでしまえということでこの度、音声コンテンツとして配信されることになりました。



ほぼ自分の脳内を書いている本なので声に体重乗りまくりです！



是非魂の叫びで細かいところがきになりすぎる僕をご堪能くださいませ！！！

エッセイ集では20編すべてのエッセイに相方の鰻和弘さんによる4コマ漫画も収録！ 独特すぎる視点で思わず笑わずにはいられない漫画と、橋本さんの“類をみないほどうるさい”文章。まさに、銀シャリというコンビだからこそ生まれた唯一無二の本書は、老若男女問わず多くの読者から好評を得ています。

単独ライブ20周年記念ツアー「純米大銀醸」も開催中、銀シャリの魅力がたっぷりつまった一冊と、橋本さん自らの朗読にぜひご注目ください！

■テレビプロデューサー佐久間宣行さんも絶賛！

本書について、テレビプロデューサーの佐久間さんは「文字や文章でしかできない表現を巧みにしているところが橋本くんのオリジナルで、それがかなり面白いってとんでもない筆力」と絶賛。「類を見ない“うるさい本”だなぁと（笑）」「存分に発揮された橋本くんのツッコミを、ぜひ多くの人に読んで楽しんでほしいです」と評して下さいました。（すべて「波」2024年11月号より）

■風間俊介さんと津村記久子さんからの熱い推薦のコメントはこちら。

今、この本を読んでニヤニヤしてたの、誰かに見られたかな。

橋本さんだからこその細かすぎる愛らしい日々、好きです。

――風間俊介（俳優）

橋本さんの細かさは、豊かさへと通じている。

読み終わったあとは、日常がくっきり楽しく見えるはず！

――津村記久子（作家）

■書籍内容

《神ツッコミ炸裂の新感覚日常エッセイ！ 銀シャリ・橋本、待望の初著作！》

どうしても見つけられないホテルのWi-Fiのパスワード、オシャレすぎて解読不能なカフェのメニュー表、倒した覚えがないのになぜか倒れている飛行機の座席……。どんな些細な出来事も見逃さず、森羅万象にツッコミを入れ続ける。ツッコミひとつが、怒りも照れも笑いに変えるから――。全20編のエッセイに、相方・鰻の4コマ漫画も掲載！

■著者紹介

1980年生まれ。兵庫県出身。関西学院大学経済学部を卒業後、2005年に鰻和弘とお笑いコンビ「銀シャリ」を結成し、2016年に「M-1グランプリ」で優勝。現在はテレビやラジオ、劇場を中心に活躍し、幅広い世代から人気を得ている。

■書籍データ

【タイトル】細かいところが気になりすぎて

【著者名】橋本直

【発売日】2024年10月30日

【造本】46判ソフトカバー、192頁

【定価】1650円（税込）

【ISBN】978-4-10-355851-4

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/355851/