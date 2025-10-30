大河ドラマでは一部しか見ることができなかった、蔦重＆歌麿のあの″傑作春画″をすべてお見せします！ とんぼの本『蔦屋重三郎のエロチカ　歌麿の春画と吉原』10月30日（木）発売！

株式会社新潮社

蔦重×歌麿の『歌満くら』は今も“春画の歴史に残る傑作″として語り継がれている名品です。が、実は、刊行当時は不評でした。それが一大復活を遂げたのは、なにゆえか――。リチャード・レイン博士がその謎を解きます。

大河ドラマでは一部しか見ることができなかった『歌満くら』を完全ノーカットでご紹介する『蔦屋重三郎のエロチカ 歌麿の春画と吉原』が、10月30日（木）、新潮社から刊行されます。

喜多川歌麿は、蔦屋重三郎の家に仮住まいしていたこともあり、蔦重の秘蔵っ子ともいえる絵師でした。寛政4年（1792）頃から、いわゆる美人大首絵で大ブレイクを果たし、以降、歌麿は美人絵師の頂点に君臨することになります。が、歌麿の春画の最高傑作とされる『歌満くら』は、それよりも前の作品。いわゆる若描きです。しかもそれは、リチャード・レイン博士によれば、刊行当初は不人気だったのだといいます。

『歌満くら』は、あまりに斬新でした。斬新すぎたのです。たとえば、顔が見えない大胆なトリミング。レイプシーンは迫力がありすぎて、ちょっと怖いような……。オランダ人カップルの情事などという、当時としてはかなり珍しい画題もあります。本書では、アップから全図まで、この名作の魅力をたっぷりとお届けします。

そのような作品が、なぜ名作として後世に名を残すことになったのでしょうか。『歌満くら』大復活には、蔦重のやや早すぎた死が、大きく関係していました。詳細は、レイン博士による本書の解説をお読みください。

本書後半では、歌麿が描いた花魁たちの美人画に焦点を当てます。吉原の遊女を描いた絵師は数多くいますが、歌麿は質量ともに、他を圧倒しています。歌麿は、吉原をどう描いたのか――こちらの解説は、浅野秀剛さんが務めてくださっています。

■ 書籍内容紹介

蔦屋重三郎×喜多川歌麿の黄金コンビが生んだ春画の傑作『歌満くら』を徹底解剖！ 歌麿が描いた花魁たちの美人絵もたっぷりとご紹介します。

■ 著者紹介

リチャード・レイン

1926年、アメリカ生まれ。東京大学、早稲田大学、京都大学の大学院で国文学を学ぶ。コロンビア大学、メリーランド大学他で日本語、日本文学、日本美術を教えると共に、ホノルル美術館の学芸員も務めた。2002年逝去。著書『浮世絵 消された春画』（新潮社、2002年）他多数。

浅野秀剛（あさの・しゅうごう）

1950年、秋田県生まれ。美術史家。現在、大和文華館およびあべのハルカス美術館館長。千葉市美術館学芸員時代には、「喜多川歌麿」（1995年）、「青春の浮世絵師 鈴木春信――江戸のカラリスト登場」（2002年）、「鳥居清長 江戸のヴィーナス誕生」（2007年）などの重要な浮世絵展を手掛けた。編著多数。

■ 書籍データ

【タイトル】蔦屋重三郎のエロチカ 歌麿の春画と吉原

【著者名】リチャード・レイン 浅野秀剛 芸術新潮編集部編

【発売日】2025年10月30日

【造本】三方断ちソフトカバー、B5変形判（とんぼの本シリーズ）、オールカラー

【定価】2,255円（税込）

【ISBN】978-4-10-602311-8

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/602311/