2025バレーボール男子日本代表選手がカプくじに登場！　日常で使える便利アイテムなどを多数展開いたします。

株式会社カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」（以下、「カプくじ」）にて、2025バレーボール男子日本代表商品を販売いたします。

カプくじコラボ第5弾となる今回は、小野寺 太志選手・宮浦 健人選手・高橋 藍選手・石川 祐希選手・甲斐 優斗選手・高橋 慶帆選手の6選手が登場！

スパイクシーンを切り取った「選べる！アクリルクロック(S賞)」やレシーブする瞬間を使用した「ディスプレイスタンド(A賞)」などの試合中の躍動感あるシーンを再現したアイテムが多数登場します！ その他にも、お出かけ中の写真撮影に便利な「アクリルフォトスティック(B賞)」やオフィスシーンなどでも使える「ポップアップメモ(C賞)」といったユニークなアイテムも取り揃えております。国際大会の写真を使用したオリジナルアイテムをお見逃しなく！

※“ハズレなしのくじ”となっておりますので、S～E賞(全36種)の中から必ずいずれかの賞品が獲得できます。

■開催情報

・販売期間 ：2025年10月30日(木)12：00～2025年11月19日(水)13：59

・販売価格 ：1回880円(税込)

10連セット購入の場合、7,920円(税込)と1回分お得に購入できます！

※送料は別途必要となります。

・お届け日 ：2026年2月下旬～3月上旬頃予定

・サイトURL ：https://capcom-capkujionline.com/lp/volleyball5/(https://capcom-capkujionline.com/lp/volleyball5/)

■商品ラインナップ

S賞：選べる！アクリルクロック (全6種)

A賞：ディスプレイスタンド (全6種)

Ｂ賞：アクリルフォトスティック (全6種)

Ｃ賞：ポップアップメモ (全6種)

Ｄ賞：ガーランド風チャーム (全6種)

E賞：証明写真風ステッカーシート (全6種)

※A～E賞は全種のうち、いずれか1つが当たります。

写真：JVA/アフロスポーツ

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※予定や内容は予告なく変更する場合がございます。

■「カプくじオンライン」とは？

「カプくじオンライン」は、スマホ・PC等のWEBサイトからご利用いただける、「手軽に」「ハズレなしで」「特別な商品が」「ご自宅まで直接届く」ハズレなしのオンラインくじサービスです！ カプコン限定の商品やオリジナルグッズなど、様々な企画をお届けいたします！

・サイトURL : https://capcom-capkujionline.com/

